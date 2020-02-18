«Трудовое рабство» или цивилизованные отношения: что скрывает за собой новый закон о труде

Время перемен

Действующий сейчас Кодекс законов о труде был принят в далеком 1971 году. С того времени он периодически дорабатывался, но, однозначно, устарел и нуждался в кардинальном обновлении. Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко подчеркивал, что действующий Трудовой кодекс (ТК) модели времен СССР обирались поменять много раз. Но все откладывали. После прихода к власти за дело взялась команда президента Украины Владимира Зеленского.

В течение осени и первого месяца зимы вокруг нового варианта Трудового кодекса, которого к тому времени никто в глаза не видел, велись ожесточенные споры. Оппоненты действующей власти уверяли, что та хочет загнать работников в кабалу, превратив едва ли не в рабов. Ходили слухи, что урежут права льготников, что под удар попадут даже беременные и находящиеся в декрете, что работодатель получит право увольнять сотрудников чуть ли не беспричинно, что оплачиваемые отпуска будут урезаны, а профсоюзы отправятся на "свалку истории".

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник подчеркивает: если будут выхолощены нормы соцзащиты для наемных сотрудников, можно говорить, что заказчиком нового Трудового кодекса выступает крупный бизнес в Украине.

Представители правительства и большинства утверждали, что просто намерены урегулировать трудовые отношения. Мол, это давно следовало сделать. Особенно касательно увольнения, с чем было немало проблем (больничный, в том числе фиктивный, гарантировал "неприкосновенность" некоторым работникам).

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подчеркивает, что нововведения:

- помогут создать миллион новых рабочих мест за пять лет;

- сократят поиск новой работы до двух месяцев;

- не просто сохранят, но даже расширят социальные прав работников;

- увеличат количество легальных рабочих мест;

- предоставят равные возможности для мужчин и женщин в сфере труда;

- повысят доходы работников по всей Украине;

- гармонизируют украинское законодательство с европейским.

Экономический эксперт, координатор гражданской инициативы "Рух бізнесу України" Андрей Гарнат, признавая, что старый Трудовой кодекс нуждается в корректировке, призывал взвешенно подойти к непростому вопросу. Ведь, как ни крути, кто-то всегда будет недоволен – или работодатель, или нанятые сотрудники.

Что предлагает новый Трудовой кодекс

В парламенте было зарегистрировано два законопроекта о Трудовом кодексе, авторства нардепов от "Оппозиционной платформы – За жизнь" и "Батькивщины". Но было ясно, что Зе-команда будет продвигать собственный вариант. И 28 декабря Кабмин, действительно, зарегистрировал в Верховной Раде проект закона №2708 "О труде".

Правда, доступен для изучения он стал лишь после новогодне-рождественских праздников.

Вот ТОП-10 наиболее значимых его моментов:

1. В данный момент существует бессрочный, срочный трудовой договор и контракт. Законопроект предлагает следующий перечень трудовых договоров: бессрочный, срочный (тот же контракт), краткосрочный (на срок до двух месяцев), сезонный, с нефиксированным рабочим временем, ученический трудовой договор, а также трудовой договор с домашним работником (новшество, которое дает возможность тем же домработницам, няням или садовникам официально оформлять трудовые отношения). Трудовой договор должен заключаться в письменной форме и состоять из 13 пунктов (если стороны не достигнут согласия по каждому из них, договор не будет считаться заключенным).

2. Трудовой договор могут расторгнуть как работник (в любое время по собственной инициативе, предупредив об этом работодателя не менее, чем за две недели, в том числе с помощью электронных средств связи, которые указаны в договоре), так и работодатель (в связи с неявкой работника на работу в течение более четырех месяцев подряд или 150 дней в течение рабочего года в результате временной нетрудоспособности – если законодательством не установлен более длительный срок при определенном заболевании; из-за отсутствия работника на работе и информации о причинах такого отсутствия более десяти рабочих дней подряд). Основаниями прекращения трудового договора также могут быть: его истечение, согласие сторон, независимые от воли сторон основания, предусмотренные трудовым договором, либо другие основания, предусмотренные законом.

3. Нормальная продолжительность рабочего времени составляет 40 часов в неделю. Для тех, кто хочет работать меньше, будет возможность договориться об оплате пропорционально.

4. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск составляет не менее 24 дней за каждый отработанный рабочий год. Отпуск по уходу за ребенком остается. По желанию работодатель обязан предоставить отпуск любому из родителей без сохранения заработной платы до достижения ребенком трехлетнего возраста.

5. Предусмотрено установление между работником и работодателем гибкого графика на определенный отрезок времени или на постоянной основе (как во время приема на работу, так и в процессе работы).

6. Выполнение работы дистанционно не будет ограничивать трудовые права работников, которые распределяют рабочее время по своему усмотрению. На них не будут распространяться правила внутреннего трудового распорядка (разве что это предусмотрено в трудовом договоре). Общая продолжительность рабочего времени таких "дистанционных сотрудников" не может превышать нормальную продолжительность рабочего времени.

7. Запрещается увольнять за: участие в профсоюзах; жалобы на работодателя или участие в возбужденном против работодателя деле; беременных женщин и людей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком.

8. Уведомлять о сокращении теперь могут в более сжатые сроки. Сейчас сотрудника уведомляют об это за два месяца, а по правительственному законопроекту эта норма остается только для тех, кто проработал более 5 лет. Если сумма периодов работы сотрудника у данного работодателя составляет не более шести месяцев, то его предупреждают об увольнении не менее чем за 15 дней, если более полугода – не менее чем за 30 дней. А если более 10 лет – не менее, чем за 90 дней. По договоренности сторон указанные уведомления могут быть заменены денежной компенсацией в размере, определенном трудовым договором, но не меньше среднедневного заработка работника за каждый рабочий день уменьшения срока уведомления.

9. Сейчас перед увольнением работнику должны выплатить отпускные за все накопившиеся отпуска (если таковые есть). По новому законодательству предлагается при увольнении компенсировать только выплаты за неиспользованный отпуск текущего и предыдущего годов. Неиспользованный отпуск (24 дня) должен быть предоставлен работнику до конца года. За непредоставление отпуска работодателю грозит наказание.

10. Трудовые книжки отменяются. На протяжении трех месяцев после вступления в силу закона работодатели должны будут раздать их работникам.

Спорные моменты нововведений в трудовом законодательстве

Среди самых спорных моментов нового законопроекта эксперты называют возможность работодателю увольнять работников "по своему хотению". Так, в предлагаемом законопроекте ч. 1 ст. 31 предусматривается, что "работодатель имеет право по собственной инициативе разорвать трудовой договор с работником". Да, возможна определенная компенсация, если об увольнении не предупредят в обусловленные сроки (см. выше). Но это скорее – ложка меда в бочке дегтя.

Если сейчас нельзя уволить человека, пока он находится на больничном или в отпуске, то новый Трудовой кодекс предлагает сохранить такую норму только для беременных и тех, кто находится в декретном отпуске.

Нардепы от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", в частности, Наталья Королевская и Нестор Шуфрич, уже раскритиковали правительственный законопроект, назвав его рабовладельческим (по их мнению, теперь все права будет иметь работодатель) и способствующим усилению трудовой миграции. Они пообещали бороться против этого, используем как парламентские, так и не парламентские методы.

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Игорь Гарбарук высказал изданию "Комментарии" аналогичную точку зрения. По его словам, путем "однозначно скандальных законодательных изменений" сегодняшняя власть пытается протянуть различные правовые нормы, которые ставят работодателя в привилегированное положение.

"Каждый, кто работал в реальном секторе бизнеса, понимает, что увольнение сотрудника по инициативе работодателя – это и так абсолютная норма, и непосредственное право работодателя. Но, если раньше у сотрудника были хоть какие-то базовые права по защите своих интересов перед недобропорядочным работодателем, то на сегодняшний день "Слуги народа" хотят их у него отобрать, – подчеркивает Гарбарук. – Фактически, сегодняшние Слуги народа абсолютно неприкрыто становятся Слугами Олигархов и лоббистами интересов собственников компаний. При этом напрочь забывается, что, согласно Конституции, Украина – это, прежде всего, социальное государство. То есть, государство, политика которого имеет приоритетную социальную направленность, создает необходимые условия для реализации основных прав человека и гарантирует ей социальную защиту и социальную безопасность на основе принципов справедливости, соразмерности и гармоничного баланса интересов общества и человека. Но созданный сегодняшней властью проект закона фактически посягает на основополагающие права трудящегося человека и нивелирует его интересы перед интересами работодателей. Мы хотим получить общество бесправных рабов?"

В Международной конфедерации профсоюзов (МКП) также переживают, то работников в Украине хотят лишить правовой защиты, а профсоюзы – возможности их защищать. "Правительство Украины стоит на стороне олигархов и многонациональных корпораций против работников, общественности и профсоюзов", – уверен генеральный секретарь МКП Шаран Бэрроу.

В ответ министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что профсоюзы просто боятся потерять власть, а их "борьба не имеет никакого отношения к законопроекту о труде и прав работников". Министр также отметил, что в законопроекте о труде вопросы прав и привилегий профсоюзов не отменяются, но и не гарантируются, а в заключительных положениях законопроекта содержится требование разработать новый закон о профсоюзах.

Эксперт в сфере права и политических технологий, руководитель Центра правового анализа и исследования политических рисков Михаил Дяденко отмечал для портала "Комментарии", что профсоюзного движения в том виде, как на Западе, в Украине не существует. По его словам, если в СССР профсоюзы были придатком коммунистической партии, то после его развала превратились в придатки политических и бизнес групп. Но биться за свое место даже под таким солнцем они будут. Равно как и сами различные группы влияния. Так что "Закон о труде", похоже, ждет в парламенте (и за его стенами) не менее "жаркая" встреча, что и закон об открытии рынка сельскохозяйственных земель.

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