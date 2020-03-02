Экономико-политическая ситуация в Украине: что может измениться весной-2020

Привет политической турбулентности

Политический эксперт, директор Communication group Владимир Манько отмечает, что в весну Украина входит в процессе рассмотрения земельного вопроса и в состоянии правительственного кризиса.

"Стулья под чиновниками сильно качаются. Главная интрига – сохранит ли свою должность премьер Гончарук. Интрига, вероятно, исчезнет 4 марта, когда состоится внеочередное заседание парламента, созванное президентом, в том числе, с целью провести изменения в правительстве, – отмечает Манько. – По некоторой информации, президент принял решение изменить фаворита среди олигархов. С Коломойским понимания так и не найдено. Слишком много у него "хотелок". Пинчук концентрируется на отдельных политпроектах (говорят, продвигает Сенцова). Среди топов остается Ахметов, на которого и собирается опереться Зеленский".

Директор Communication group считает, что Ринат Ахметов всегда предпочитал дружить с властью, с любой. Поэтому сейчас нужно будет смотреть, какими активами станут прирастать компании, связанные с олигархом.

"Именно в этом контексте рассматривается назначение вице-премьером Шмыгаля, который возглавлял Бурштынскую ТЭС из холдинга ДТЭК. Будет неудивительно, если именно он займет кресло премьера, – размышляет Манько. – Но согласится ли Коломойский с тем, что фаворитом будет кто-то другой, а не он? Скорее нет. Имея мощный медиаресурс и активную группу в составе "Слуги народа" в парламенте, он будет действовать. И еще напомнит президенту, кто именно помог ему стать тем, кем он сейчас является".

По мнению эксперта, "группа Коломойского" в Раде будет численно увеличиваться и обрастать мышцами. И именно они, а не оппозиция, могут торпедировать принятия закона о рынке земли. Возможен также их выход из фракции "слуг".

"В этом кроется главная угроза стабильности в стране весной и на перспективу – до местных выборов осенью", – считает Манько.

На Донбассе спокойно не будет

Другая серьезная угроза – продолжающаяся война на Донбассе. Обещания быстро завершить ее, которые давал кандидат в президенты Владимиром Зеленским, не выполнено. И война остается постоянным источником нестабильности для Украины.

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Влад Волошин считает, что весной вряд ли стоит ожидать серьезных подвижек касательно урегулирования российско-украинского конфликта.

"Россия серьезно увязала в Сирии, где поддерживает режим Асада. Сейчас там очередная эскалация, за асадовцев серьезно взялась Турция. Так что россиянам будет не до урегулирования украинского вопроса. А без активного участия РФ подвижек касательно деэскалаци на Донбассе ждать не приходится, – поясняет Волошин. – При позитивном для нас "раскладе" произойдут подвижки в вопросе обмена удерживаемыми лицами (1 марта по этому поводу в Минске встречались руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак; Ермак даже сообщил о намерении провести следующий обмен в марте, – ред.), а также согласуют еще, по крайней мере, один участок разведения сил и средств".

Если РФ и далее будет ставить палки в колеса на пути к мирному урегулированию, Волошин считает необходимым возвращаться к вопросу о введении на Донбасс миротворцев ООН.

"Это будет своеобразным давлением на Россию, которая ранее похоронила эту идею. Новая украинская власть может ее реанимировать, подвигая Кремль к активизации урегулирования конфликта", – говорит эксперт.

Встреча лидеров государств "нормандской четверки" в ближайшее время выглядит, по мнению Волошина, нереальной. Ведь "дорожная карта", согласованная в декабре, не выполнена.

Об этом же говорил недавно и министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. По его словам, все семь пунктов коммюнике, принятого по результатам "нормандского саммита" в Париже, должны быть выполнены до будущей встречи лидеров "четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ). А пока выполнен лишь обмен удерживаемыми лицами, и то частичный.

Что реально, так это усиление весной боевых действий на Донбассе.

"Судя по шестилетнему опыту конфликта, весной традиционно происходит обострение, – говорит Волошин. – Думаю, будут провокации и на Вербное воскресенье (5 апреля), и на Пасху (19 апреля), и на майские праздники. Оккупанты могут обстрелять живые кварталы, активизироваться на том или ином участке линии разграничения. Весной проступает зелень, а "зеленка" помогает незаметно продвинуться ближе к противнику. Так что изменится и палитра боевых действий. Противник будет пристреливать новые сектора, проводить разведку боем. Обострение обстановки более чем вероятно".

Эксперт по национальной безопасности и обороне Украинского института будущего Ираклий Джанашия уверен: ожидать угрозы или атаки со стороны РФ можно и нужно. Причем не только весной, а постоянно.

"Может, это будет завтра, может через неделю. Может, в районе Станицы Луганской, а может со стороны Азовского или Черного моря. Да хоть со стороны Приднестровья, – отмечает эксперт. – Но атака точно будет. Об этом можно судить по возросшей наглости РФ: провокация-атака, направленная против турков в Сирии, постоянное перемещение вооружения в регион конфликта. С каждым днем нам все сильнее закручивают гайки".

Коронавриус и мировой кризис

Коронавирус, появившийся в Китае, уже серьезно повлиял на мировую экономику и еще будет влиять. Его распространение по десяткам других стран сеет панику – основу всех кризисов. И все это так или иначе заденет Украину.

"За прошедшую неделю мы наблюдали обвал мировых фондовых рынков – самый масштабный с августа 2011 года. Как подметил экономист Вячеслав Бутко, в феврале обвалы подобной глубины ранее наблюдались всего дважды: в 1933-м и 2009-м годах. То есть, в ходе крупнейших мировых кризисов, – говорит эксперт Института украинской политики (ИУП) Артем Петренко. – О большой вероятности разворачивания очередного мирового экономического катаклизма в 2020-2021 годах эксперты пишут уже около двух лет. И коронавирус может стать таким себе спусковым крючком или "черным лебедем", выражаясь терминологией автора теории непредсказуемых событий Нассима Талеба. Но мне ближе взгляд другого известного в мире эксперта – Нуриэля Рубини, который говорит о многих "белых лебедях". Проще говоря, все негативные процессы, проходящие в мировой экономике, уже были видны. И я многократно предупреждал об этих рисках в своих публикациях".

Так, подчеркивает эксперт, в прошлом году уже серьезно замедлился рост ключевых европейских экономик, Японии, Китая и даже США. Значительные проблемы наблюдаются в Турции и Аргентине.

"Торговое противостояние между США и Китаем – лишь часть более значимого и многоуровневого соперничества двух самых крупных мировых экономик, – подчеркивает Петренко. – Видны также противоречия между ключевыми странами Евросоюза: Францией и Германией. В этом году ожидаются президентские выборы в США, которые будут сопровождаться значительным политическим конфликтом. И это только часть важных факторов. Насколько сильно усложнят жизнь все эти процессы именно в этом году сказать сложно. Но, в любом случае, первый квартал 2020-го станет самым слабым кварталом для мировой экономики с 2009 года".

При этом, в отличие от кризиса 11-летней давности, мировая экономика сейчас не настолько перегрета, а банковская система не настолько слаба. Но вот ключевые дисбалансы стали больше, включая долги ключевых экономик.

"Количество спекулятивных денег в мире тоже не сильно уменьшилось. А вот возможности центральных банков для антикризисного стимулирования намного ниже – ставки и так уже находятся практически на нуле. Пространство для маневра осталось разве что у Федеральной резервной системы США и Банка Англии. Правительства ключевых стран будут больший акцент делать на бюджетное и налоговое стимулирование", – уверен эксперт.

Отечественная экономика в обморочном состоянии

На фоне всех этих глобальных рисков Украина имеет еще и собственные негативные процессы, которые выразились в девятимесячном падении промышленности.

"А до этого роста нашей индустрии практически не было, – напоминает Артем Петренко. – Власть ничего не сделала для стимулирования развития, но общими усилиями НБУ и Минфина после тяжелейшего финансового кризиса банковская система была полностью исключена из кредитования реального сектора экономики. Ее замкнули в "пирамидах" депозитных сертификатов Нацбанка и гособлигаций правительства. Банкам просто дали зарабатывать огромные прибыли за счет бюджета. И вместо того, чтобы изменить ситуацию, новая власть продолжила старую политику, допустив "атипичное" укрепление гривни. Именно это серьезно ускорило спад в нашей промышленности. И это не конец".

Проблема наших долгов, по мнению эксперта, обострится. Панические настроения заставляют международных спекулянтов уходить в более надежные инструменты для заработка. Поэтому спрос на украинские облигации внутреннего государственного займа точно не будет прежним. Плюс, из-за проблем в европейских странах переводы от наших мигрантов явно сократятся.

"Прошлогоднее падение доходов госбюджета продолжилось и в январе, и в феврале, – продолжает Петренко. – Минфин рапортует о выравнивании ситуации, но, очевидно, нужны более серьезные меры, чем очередные репрессии налоговиков и сбор платежей наперед. Откровенно удивляет, как можно было на фоне прогнозов экспертов об ухудшении мировой экономической ситуации полгода назад представить такую слабую программу правительства? Как можно было не внести коррекции в политику НБУ? А ведь Совет Нацбанка не раз рекомендовал это сделать. Почему наброски стимулирования промышленности и инвестиций возникли только через семь месяцев работы новой власти?"

При этом правильные инструменты заявлены не просто с огромным опозданием, но и слишком размыто.

"Президент Владимир Зеленский в Давосе говорил о налоговых стимулах для новых инвестиций. На днях министр экономики Тимофей Милованов заявил о планах выделить 90 миллиардов гривень на стимулирование промышленности за три года через разные достаточно правильные инструменты. Но его тут же раскритиковала министр финансов Оксана Маркарова, заявив, что важнее создать равные условия, и "если есть лишние 90 млрд лучше снизить налоги для всего бизнеса". Дискуссии нужны и важны, но уж точно не в таком виде. Так они только подчеркивают беспомощность власти перед лицом больших угроз", – уверен Артем Петренко.

Рецепт выздоровления

Недавно глава фракции монобольшинства в парламенте Давид Арахамия заявил, что правительство планируют превратить в антикризисный штаб. Но важно, чтобы этот штаб не занимался латанием дыр в ручном режиме, а, наконец, оперативно выработал общий план действий. Минимум на пять лет. Включая как немедленные антикризисные действия, так и будущие системные реформы.

"Бизнес и простые граждане должны, наконец, увидеть перспективу. А не очередные PR-презентации, – говорит эксперт ИУП. – К обсуждению этого плана я бы рекомендовал привлечь широкий круг экспертов. Чтобы обеспечить достаточный уровень поддержки в обществе".

План, по мнению Петренко, должен содержать:

– поэтапное снижение налогов для всех;

– налоговые стимулы для приоритетных отраслей с высокой добавленной стоимостью и уровнем технологий;

– разумное повышение налоговой нагрузки для экспортеров сырья с построением комплексной системы поддержки для экспортеров готовой продукции (чем сложнее – тем больше стимулов);

– бюджетное стимулирование приоритетных отраслей;

– расширение программы дешевого кредитования малого и среднего бизнеса.

"Все это, – подчеркивает эксперт, – должно быть связано с программами развития отдельных секторов промышленности и энергетики, программами регионального развития и даже переобучения персонала. Важно аккуратно менять монетарную политику, поставив во главу угла экономический рост, и развивать все сектора финансового рынка. Необходимо всеми силами уменьшать внешний долг, который душит нашу экономику, вплоть до новых переговоров о реструктуризации и списании его части".

В условиях возможного глубокого кризиса все это будет делать кардинально сложнее. Ведь если денег не хватает даже на соцвыплаты, откуда их взять еще и на стимулы для промышленности?

"Именно поэтому, – уверен Артем Петренко, – важно хорошенько отработать весь план, с учетом всех возможных рисков. Именно поэтому так необходимо привлечь как можно больше профессионалов в каждое министерство и пояснять каждую деталь обществу. Ведь сохранение поддержки со стороны граждан является важнейшим условием успеха реформ".

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