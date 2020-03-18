Госпродпотребслужба Украины: как превратить неуклюжего мутанта в эффективного защитника





Мы ее слепили из всего, что было



Решение о создании Госпродпотребслужбы было принято в сентябре 2014 года. Тогда правительственным постановлением был ликвидирован и реорганизован ряд органов центральной исполнительной власти, осуществлявших функции в ветеринарии, фитосанитарии, санитарно-эпидемиологическом деле, по защите прав потребителей, сертификации семян и посадочного материала. Все это попытались "уместить" в одном органе – Госпродпотребслужбе.

Аргументы были такие: это позволит консолидировать в рамках одной службы контрольные полномочия, которые ранее дублировались рядом государственных институтов.

"Госпродпотребслужба – мутант, созданный в 2014 году из санитарно-эпидемиологов, Госпотребинспекции, ветеринаров, фитосанитаров и иных представителей госструктур. Работать этот гибрид фактически начал со второй половины 2016 года. Делалось все это под политические цели. Рациональной основы не было. Штаты бывших структур были сокращены", – рассказал порталу "Комментарии" юрист, исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов.

Квалифицированных кадров во всех отраслях, которые служба взяла под свой контроль, не хватило. Законодательство под эту оптимизацию осталось старое, о чем говорил бывший глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапа. Финансирование было неадекватно маленьким. А проблем становилось все больше.

Не заметили, не успели, отказали, не захотели

"Реформа, в результате которой появилась Госпродпотребслужба, была крайне неудачной. Результаты мы видим по участившимся случаям пищевых отравлений, по ситуации с "готовностью" встретить эпидемию коронавируса, по массе жалоб потребителей на качество продукции, – отмечает Несмиянов. – До сих пор существует фактический мораторий на проверки по жалобам потребителей. Госпродпотребслужба получает разрешение от вышестоящего органа на проверку (в случае жалобы от потребителя). И зачастую потребитель получает отказ в помощи. Когда это закончится – непонятно".

Сама Госпродпотребслужба, по словам эксперта, существует эпизодически, системного контроля нет.

"Существенная проблема – отмена советских санитарных норм и правил с 01.01.2017. Ничего им на смену не пришло. В итоге, как должен обслуживаться и выглядеть тот же туалет, согласно санитарным нормам, неизвестно", – подчеркивает Несмиянов.

Вспышки эпидемии африканской чумы свиней (АЧС) и птичьего гриппа могли бы купироваться в зародыше, а то и вовсе не допускаться. Но снижение сил и средств, которые могли бы бороться с этими напастями, далекая от идеала координация действий, слабые превентивные меры приводят к тому, что эти напасти выкашивают ряды свиней и кур. И бьют по украинским производителям, которым ограничивается доступ на мировые рынки.

При этом некоторые эксперты обвиняют представителей Госпродпотребслужбы в том, что она проигнорировала разработанные еще в октябре 2015 года Институтом ветеринарной медицины (ИВМ) Национальной академии аграрных наук Украины предложения и рекомендации, как можно усовершенствовать меры по профилактике и борьбе с АЧС. В результате мы получили распространение вируса по Украине, а также его проникновение в соседние государства.

Директор ИВМ Сергей Ничик, комментируя отчет Госпродпотребслужбы о том, что количества диагностированных случаев АЧС уменьшилось в пять раз, заявил, что такой позитив существует только на бумаге. По мнению Ничика, в результате "бестолкового реформирования" государственной ветеринарной службы была фактически уничтожена инспекторская вертикаль и система лабораторной диагностики.

Председатель Центра повышения эффективности в животноводстве Николай Бабенко заявлял, что фиктивный ветеринарно-санитарный контроль привел к появлению нелегального рынка свиней и свинины, инфицированных вирусом АЧС. Он также пояснял, что зарплата сотрудников Госпродпотребслужбы зависит от показателей (если район благополучный, денег получают больше, если нет – меньше), потому и имеют место сокрытия фактов.

А представитель ОО "Союз потребителей Украины" Олег Цильвик уверял, что органы контроля не обращают внимания на неприкрытую торговлю просроченными продуктами на специализированных рынках. Такое есть даже в Киеве, что уж говорить о других городах.

Что надо делать

Председатель Национального совета экономического развития (НСЭР) и Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, комментируя нашему изданию ситуацию с Госпродпотребслужбой, отметил: "Когда мы столкнулись с параличом украинского общества перед китайским коронавирусом, начали понимать важность превентивной работы по предотвращению эпидемических ситуаций. Совет нацбезопасности и обороны вдруг "вспомнил", что у нас нет главного санитарного врача, что фактически не проводятся санэпидемические мероприятия. И начали "тушить пожар" в авральном режиме".

Все это, да и не только это, доказывает, по мнению Дорошенко, что реформа Госпродпотребслужбы необходима.

"К сожалению, бОльшая часть санэпидемических, ветеринарно-санитарных норм, равно как мероприятий по защите прав потребителей практически не выполняются, – уверяет председатель НСЭР. – У нас просто слили в свое время ряд служб в одну, урезали бюджет и не поставили четких задач. Любители говорить о том, что "нужно поломать систему", ее в свое время поломали. Вот только демонтировав то, что было, ничего не предложили взамен".

В итоге, подчеркивает Дорошенко, если сравнить то, что было в 2010 году с тем, что имеем сейчас, увидим, что соответствующие нормы выполняются лишь на 10-20%.

"Да, финансирование ранее было больше. Да, были случаи давления той же санитарно-эпидемиологической службы (СЭС), которую ликвидировали в 2017 году, на бизнес с целью вымогательства средств. Но все это есть и сейчас. А вот той защиты, что была у нас ранее, уже нет, – отмечает эксперт. – Мы не можем надежно проконтролировать продукцию, которая поступает из-за рубежа (а ее становится все больше, в том числе генномодифицированной). Нам показывают какие-то сертификаты, мы их автоматически признаем. А контрольных замеров, как делают те страны, продукция которых заполоняет полки украинских магазинов, не производим. Мы априори приняли, что бизнес должен все делать сам. А бизнес не делает, так как это лишние затраты".

По мнению Дорошенко, необходимо, чтобы во главе Госпродпотребслужбы стоял компетентный человек. Чтобы сам этот орган был четко структурирован, обновлен, мог реально защищать права потребителей, быть готовым к эпидемическим ситуациям.

"Речь о том, чтобы взять рецепты из украинского прошлого и европейского настоящего – и сделать что-то такое, что будет реально работать в наших современных реалиях. Чтобы на государственном уровне была заинтересованность в защите и бизнеса, и потребителя, и в качестве", – поясняет эксперт.

По мнению Максима Несмиянова, чтобы сделать защиту потребителя в Украине более качественной, следует:

- разделить Госпродпотребслужбу на ряд организаций (защиту прав потребителей точно необходимо отделить от нее),

- провести соответствующие кадровые изменения (в данный момент у Госпродпотребслужбы нет даже руководителя, лишь в. и. о. председателя – Ольга Шевченко),

- отменить режим спецпроверок по жалобам потребителей – фактически мораторий (проверки должны осуществляться по жалобам потребителя в течение 48 часов),

- отменить уведомления бизнеса за один год до плановой проверки (проверка на то и проверка, чтоб никто не знал, когда будет контроль),

- ввести адекватные штрафы (реальных сроков за отравление потребителей я пока не слышал, а потому следует вводить серьезные штрафные санкции с порогом от 200 тысяч гривен: за грубое нарушение санитарных норм или системы ХАССП — концепция, предусматривающая систематическую идентификацию, оценку и управление опасными факторами, существенно влияющими на безопасность продукции; за продажу просроченных продуктов, контрабандных товаров; за отказ в возврате средств покупателям).

"Кроме того, – подчеркивает эксперт, – важно провести реальные реформы в полиции, которая "крышует" многочисленные нарушения. Так, стихийная торговля – зона ответственности полиции. Обман покупателей в соцсетях – это обычное мошенничество. Но Госпродпотребслужба потребителю не помогает, ссылаясь на полицию".

Прощание с ГОСТами

Именно при Госпродпотребслужбе в Украине отменили почти все советские ГОСТы (технические стандарты времен СССР). Но около тысячи (примерно 10% от общего количества) остались. К примеру, те, ссылки на которые есть в нормативно-правовых актах; имеющие отношение к Единой системе конструкторской документации; стандарты, разработанные на основе международных стандартов, версии которых актуальны в наше время. Они будут действовать до 1 января 2022 года. До того времени Кабмин и Национальный орган стандартизации должны разработать альтернативные стандарты.

"Сейчас у нас действуют Государственный стандарт Украины (ГСТУ на русском, укр. – Державний стандарт України, ДСТУ) и ТУ (технические условия), – поясняет Максим Несмиянов. – Учитывая, что сертификация добровольная (в обязательном порядке сдавать в лабораторию продукцию ради получения сертификата соответствия ГСТУ не надо), мы имеем большое количество фальсификата".

Закон о стандартизации, действительно, делит систему контроля качества на обязательную и добровольную. Первая прописана в технических регламентах и отвечает за безопасность. Вторая (необязательная) отвечает по большей части за упаковку, маркировку и другие потребительские свойства товара (именно она регламентируется госстандартами).

При этом, если производитель хочет иметь конкурентное преимущество перед другими товарами (клеить на свой продукт "знак качества", или экспортировать продукцию за рубеж) — без ГСТУ EN не обойтись. Предполагается, что заявленные производителем нормы контролируются государством. Но проверки далеки от совершенства, а за определенную мзду контролеры на многое могут закрыть глаза.

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