Рынок алкоголя в Украине: что изменится после ликвидации государственной монополии









Рынок алкоголя в Украине формально является одним из наиболее регулируемых в стране – до недавнего времени сохранялась государственная монополия на спирт, лицензирование производства и торговли спиртных напитков, минимальных цен на рынке и отдельные налоги, и сборы. На деле же свои функции государство выполняло в прошлом году достаточно "прохладно" а с лета планируется еще сильнее его дерегулировать.

Рынок алкоголя в Украине: спирт отныне будет частным

Одним из важнейших средством влияния на рынок для государства являлась монополия на производство этилового спирта, наряду с лицензированием деятельности по производству и торговле алкоголем. Однако уже с 1 июня ситуация изменится.

3 декабря Верховная Рада приняла, а 11 декабря президент Владимир Зеленский подписал законопроект №2300 "О внесении изменений в Закон Украины "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего" по либерализации деятельности в сфере производства спирта этилового".

Документ предполагает с 1 июня 2020 года отмену государственной монополии на спирт, производством которого сможет заняться любой субъект хозяйственной деятельности. Для производства достаточно лицензии, полученной при условии наличия видеонаблюдения за процессом его производства и отпуска.

Как показал проведенный в прошлом году технический аудит 83 украинских госпредприятий способных производить спирт, реально работали лишь 40. В 2020 году правительство планирует приватизировать 36 спиртовых заводов.

Действие государственной монополии не распространялось на производство коньячных и плодовых спиртов.

Рынок алкоголя в Украине: сколько стоит лицензия

Стоит отметить, что отечественное законодательство максимально стимулирует именно производство алкоголя, что, с учетом государственной монополии на этиловый спирт, выглядит как некий способ расширить сбыт своей продукции.

Законом Украины "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего" устанавливается порядок лицензирования производства и реализации алкогольной продукции.

Так, получить лицензию на производство алкоголя можно при наличии:

- копии устава или других учредительных документов;

- аттестата производства;

- декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства (для малых производств винодельческой продукции);

- договора с аккредитованной лабораторией (в случае отсутствия собственной аккредитованной лаборатории) по проверке качества и безопасности вин виноградных, вин плодово-ягодных и / или напитков медовых;

- документов, подтверждающие право собственности или другие основания владения и / или пользования помещениями и оборудованием, обеспечивающими технологический цикл производства алкогольных напитков;

- квитанции, подтверждающей внесение годовой платы за лицензию с отметкой банка.

Стоимость лицензии на производство алкоголя на 5 лет составляет 3900 грн, из которых 780 грн необходимо платить ежегодно в местный бюджет – заплатить всю сумму сразу не позволяется.

Срок получения лицензии – порядка 30 календарных дней.

Перечень документов для получения лицензии, скажем, на розничную торговлю алкогольными напитками, в их перечень с 2015 года входит и пиво, куда меньше:

- заявление на получение лицензии, содержащее такие данные как вид деятельности, то есть розничная торговля алкоголем или табаком, адрес места торговли, перечень РРО (кассовый аппарат) и информацию о них;

- копию платежного поручения, подтверждающего внесение годовой платы за лицензию.

Кстати, лицензия на розничную торговлю алкоголем обойдется намного дороже лицензии на производство – 8000 грн в год за каждый РРО. Впрочем, если речь идет о лицензии на торговлю в селе или поселке, тогда стоимость составит 500 и 250 грн соответственно. Кроме того, площадь места торговли должна составлять не менее 20 квадратных метров и если предприниматель переносит место торговли по другому адресу, то ему придется получать новую лицензию.

Документы необходимые для получения лицензий на право оптовой торговли алкогольными напитками включают в себя:

- копию выписки из ЕГРПОУ;

- копию договора на аренду помещения, где будет осуществляться деятельность, или документ, подтверждающий право собственности на указанное помещение;

- платежное поручение (с печатью банка) об уплате за лицензию в государственный бюджет.

Стоимость лицензии на оптовую торговлю алкоголем, кроме сидра и перри, составляет 500 тыс. грн, если же речь идет о торговле пивом для производителей пива с объемом производства до 3000 гектолитров в год за лицензию нужно будет выложить всего 30 тыс. грн.

Отечественное законодательство накладывает штраф за производство или торговлю алкогольной продукцией без лицензии, в размере 200% от стоимости изъятой партии алкоголя, но не менее:

- 17 тыс. грн для торговли без лицензии;

- 85 тыс. грн для производства алкогольных напитков без лицензии.

Рынок алкоголя в Украине: акцизы и минимальные цены

Еще одним уровнем, на котором государство осуществляет регулирование рынка алкоголя в Украине, является возможность устанавливать акциз на производство и продажу подакцизных товаров, к которым относится алкоголь, а также установление минимальной розничной цены для алкогольной продукции.

Согласно Налоговому кодексу Украины, статья 215 определяет акцизный сбор для спирта и алкогольных напитков в размере:

- для спирта этилового – 126,96 грн за 1 литр 100-процентного спирта;

- для пива из солода – 2,78 грн за 1 литр;

- для обычных (неигристых) вин – 0,01 грн за 1 литр;

- для вин игристых и газированных – 11,65 грн за 1 литр;

- для вина и других сброженных напитков – 8,02 грн за 1 литр.

Несмотря на то, что акциз считается специфичным налогом, который взимается с производителей алкогольных напитков, на деле его просто вкладывают в конечную цену товара, что делает его скорее неким "налогом для покупателя". В результате именно потребители платят данный сбор при посредничестве производителей алкогольных напитков попадающий в госбюджет.

Что касается производителей алкоголя, то их вклад в госказну оказывается скромнее.

Так, по данным журнала "Рейтинг", производитель алкогольных напитков ООО "Национальная водочная компания" принадлежащая Наталье Бондарь и Святославу Нечитайло занимает 34 место в составленном изданием рейтинге "ТОП-100 налогоплательщиков Украины 2019 года". Вклад компании в госбюджет составляет 1,66 млрд грн. На 42 месте находится производитель пива ПАО "Оболонь" – столичные пивовары пополнили госбюджет на 1,442 млрд грн. "Бронза" и 51 место в рейтинге у ООО "ЛВН Лимитед" за которым скрывается более привычная украинцам продукция ТМ "NEMIROFF" - 1,166 млрд грн уплаченных в 2019 году налогов.

Другим способом регулирования рынка алкогольных напитков с 2008 года является установление Кабмином минимально рекомендованной розничной цены алкоголя. По мнению чиновников это позволяет "отсекать" от потребителей некачественный фальсифицированный алкоголь, который своей более низкой ценой дает сигнал покупателям о своем плохом качестве. Впрочем, украинцев это не останавливает.

Очевидно в силу последнего Кабинет министров Украины данным способом не "злоупотребляют" – в последний раз КМУ своим постановлением №748 от 5 сентября 2018 года установил новые минимальные цены на алкоголь.

Правительство рекомендовало назначать минимальные оптово-отпускные цены на водку из расчета на 1 л чистого спирта - 321 грн, а розничные - 447 грн. В переводе на более привычные объемы для населения минимальная цена 0,5 л водки составила 89,4 грн, бутылки сухого вина – 42 грн, бутылка крепленого вина и вермутов – 49 грн, а шампанского – 89 грн. Новые минимальные цены вступили в силу с 2 октября 2018 года и остаются неизменными.

Рынок алкоголя в Украине: половина рынка – в тени

Впрочем, трехуровневый контроль государства над рынком – монополия на спирт, лицензирование, установление минимальной отпускной цены – сами чиновники признают неэффективным и не способствующим снижению объема "теневого рынка".

Так, исполняющий обязанности директора ГП "Укрспирт" Сергей Блискун заявил журналистам, что доля "теневого рынка" алкоголя в Украине составляет до 55%, что чревато потерями для государства 8-10 млрд грн от акцизного сбора. В то же время в 2016-2017 годах доля "теневиков" не превышала 30%.

О "половине рынка алкоголя в тени" говорил и министр Кабмина Алексея Гончарука Дмитрий Дубилет в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу "Народ против" на телеканале ZIK.





Впрочем, легальные производители алкоголя также не слишком впечатляют своими налоговыми платежами в государственный бюджет. Так, если на ООО "Национальная водочная компания" приходятся 1,66 млрд грн платежей в госказну, то другой плательщик акциза, табачная компания ПАО "Филипп Моррис Украина" отдала в виде налогов и сборов 17,223 млрд грн, что сделало ее третьи ТОП-налогоплательщиком по рейтингу одноименного журнала. На 7 и 9 месте в этом рейтинге расположились ПАО "Табачная компания В.А.Т. Прилуки" и ПАО "Джей Ти Интернешнл".

Касательно того, как отказ от государственной монополии на этиловый спирт повлияет на стоимость водки, то, по мнению и. о. "Укрспирт" Сергея Близуна, хотя цена спирта и может упасть на 30%, сама водка вряд ли подешевеет, так как доля спирта в минимальной цене водки в 89,4 грн. за бутылку составляет лишь 8,2%.

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