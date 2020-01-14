Уголовная ответственность для кнопкодавов: эксперты назвали плюсы и минусы нового закона

Президент Украины Владимир Зеленский подписал 13 января принятый парламентом закон о введении уголовной ответственности за кнопкодавство в Верховной Раде (ВР). Эксперты рассказали изданию "Комментарии", поможет ли подобный подход сделать ВР более качественной и ответственной, а также - что нужно сделать для того, чтобы парламент Украины стал пользоваться народным доверием, а не лидировал в рейтингах недоверия.

"Зеленский стремится показать, что выполняет свои обещания"

Политолог Андрей Золотарев отмечает, что кнопкодавство как уникальное специфическое политическое явление превратилось в Украине в такой же общественный раздражитель, как и депутатская неприкосновенность.

"В процессе выборов все обещали с этим покончить, но потом как-то "забывали". Между тем, когда депутат "играет на рояле", голосуя за себя и "за того парня", это ставит под вопрос легитимность принятых законов, - подчеркивает политолог. - В отличие от предшественников, Зеленский стремится показать, что выполняет свои обещания, в том числе – покончить с кноподавством. И это можно лишь приветствовать".

При этом Золотарев сомневается, что кнопкодавство сразу исчезнет как явление.

"Думаю, мы еще увидим случаи неперсонального голосования, в том числе среди представителей монобольшинства. И тогда будет показательная "порка", что лишь добавит баллы президенту, - подчеркивает эксперт. - Безусловно, такие шаги дисциплинируют депкорпус. Равно как значительное ослабление неприкосновенности. Не случайно мы уже не видим такого засилья олигархов под куполом Рады, как раньше. Думаю, все идет к тому, что в ВР будет идти больше людей, нацеленных на занятие политической деятельностью и законотворчеством профессионально".

По мнению политолога, чтобы доверие к парламенту росло, люди должны чувствовать, что принятые ВР нормативные акты реально улучшают качество жизни не только "слуг народа", а – всего народа.

"Для этого нужно коммуницировать, объяснять людям, почему важно принятие того или иного закона, как это отразиться на благосостоянии населения, - уверен Золотарев. - Если качество жизни будет расти, это будет работать на авторитет депутатов, которые ранее традиционно демонстрировали себя как лжецы, стоящие над законом".

"Закон проблему не искоренит, но процент кнопкодавов – уменьшит"

Основатель Киевской академии политических перспектив, политический эксперт Михаил Железняк считает, что принятый и подписанный закон не искоренит проблему, но сыграет свою роль и уменьшит процент кнопкодавов.

"Важно подчеркнуть, что в этом процессе два ответственных лица: кто кнопкодавит и за кого кнопкодавят. А это значит, что важно в равной мере привлекать к ответственности двоих, - отмечает Железняк. - Не стоит списывать со счетов зоркие телекамеры журналистов. В своей эффективности они играют более важную роль, чем даже сам закон. Каждый кнопкодав хорошо понимает, что штраф можно оплатить и обнулиться, а скриншоты и видеосюжеты не горят. В любом случае для возбуждения уголовного дела крайне важна видеофиксация, поэтому одного закона мало. Уверен, что это поможет не забывать личную карточку в слоте, так как могут найтись те, кто начнут апеллировать и утверждать, что их подставили. В этом случае работает правило: незнание законов не освобождает от ответственности".

По мнению политэксперта, "Слуге народа" важно следовать обязательствам, которые на себя брала партия. И эти обещания избиратель хорошо помнит.

"Радикальные меры вполне объяснимы, - продолжает Железняк. - Президент уже потерял 20% с сентября 2019 года. Немалой ценой вернул 9% после освобождения пленных. Рисковать дальше никто не станет. Уверен, что очередное потенциальное кнопкодавство не получится заболтать. В следующий раз это рискует закончиться потерей мандата".

"Криминализация ответственности за кнопкодавство – скорее популистский шаг"

Политолог, профессор кафедры политических наук в Киевский Национальный университет им. Тараса Шевченко Анна Малкина напоминает, что криминальная ответственность за неперсональное голосование депутата встречается довольно редко - в первую очередь по причине отсутствия возможностей для такого голосования. В ряде стран депутаты голосуют путем поднятия руки или перемещения по залу (Великобритания, ФРГ), либо путем нажатия кнопки после биометрической авторизации (Израиль).

"В Украине криминализация ответственности за неперсональное голосование является скорее популистским шагом с малоэффективными и сомнительными последствиями, - считает Малкина. - Ведь важно не только принять закон, а сделать так, чтобы он работал на практике, т.е. его нормы распространялись на всех депутатов-нарушителей без исключения и все подобные дела доводились до конца и не "рассыпались" в суде. Нужно понимать, что криминальная ответственность предполагает проведение криминально-процессуальных действий, это определенный порядок, процедура, время. Не в кассу же депутаты штраф будут платить после того, как акт кнопкодавства зафиксировали журналисты?"

В условиях слабой правоохранительной системы и избирательного правосудия в Украине криминализация ответственности за неперсональное голосование станет очередным законодательным спамом, считает политолог.

"Украинский парламент может как угодно заигрывать с избирателями, снимать неприкосновенность, наказывать за кнопкодавство, но на уровне народного доверия это вряд ли отразится", - резюмирует Анна Малкина.

Ранее "Комментарии" писали, что Зеленский одобрил уголовную ответственность депутатов за кнопкодавство.

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