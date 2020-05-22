Штрафы за язык в Украине: какие сюрпризы приготовил языковой закон бизнесу

С 27 мая в Украине вступят в силу статьи 55-57 скандального и многострадального Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", принятого 25 апреля 2019 года. Документ, вызвавший в свое время подлинные баталии в парламенте и обществе, в целом вступил в силу с 16 июля. Но отдельные его статьи и положения будут приобретать полноценный законный статус на протяжении целого десятилетия – до 1 января 2030 года. Как три статьи "языкового" закона уже через несколько дней повлияют на отечественный малый бизнес, разбирались "Комментарии".

Штрафы за язык в Украине: скандальный закон длиною в 2 года

Закон, получивший в украинском обществе название "языкового", был разработан большой группой народных депутатов Украины Верховной Рады VIII созыва и поступил в парламент 9 июня 2017 года.

Положения документа в целом расширяли сферу применения украинского языка как государственного, что делало его обязательным. Противники закона трактовали его как ограничение прав граждан и, в частности, прав представителей национальных меньшинств. Ситуация предсказывала осложнения как внутри общества, так и на международной арене.

Судьба законопроекта и впрямь оказалась непростой – лишь в октябре 2018 года документ прошел первое чтение, для чего парламентариям понадобилось 11 голосований, а в феврале следующего года в Раду попал доработанный законопроект. Документ ждала нелегкая судьба – с 28 февраля по 24 апреля рассмотрение "языкового закона" переносилось 13 раз. Лишь 25 апреля Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят 278 голосами "за" в котором главную роль сыграли БПП, Народный фронт, а также фракции Батькивщины, Радикальной партии Олега Ляшко, Самопомощи и внефракционных нардепов. Окончательно процесс принятия нового закона был завершен 14-15 мая его подписью спикером ВР и тогдашним президентом Петром Порошенко.

Эксперты по-разному отнеслись к вступлению в силу законопроекта 16 июля, заявив в том числе и о возможности его отмены. Последнее, правда, так и не случилось, хотя уже в первый день работы Верховной Рады IX созыва 29 августа был подан соответствующий законопроект.

В дальнейшем все продолжило развиваться в пользу принятого закона – 27 ноября появился Уполномоченный по защите государственного языка, что, по сути, начало обратный отсчет до вступления в силу статей 55-57 документа. Последние должны были вступить в силу спустя 6 месяцев после назначения "языкового омбудсмена".

Штрафы за язык в Украине: за "не тот язык" – жалоба "куда надо"

Статья 54 "языкового" закона наделяет каждого человека правом обратиться с жалобой о нарушении требований закона и оспорить решения, действия или бездействие органов государственной власти в языковой сфере. Основанием для обращения может послужить:

– ответ на обращение от органов государственной власти или любого другого юридического лица не на государственном языке;

– если заявитель мотивировано считает, что язык, на котором составлен документ, не соответствует стандартам государственного языка и это сделано намеренно;

– официальный документ, принятый органами власти, был опубликован не на государственном языке;

– в ходе общения с заявителем чиновник или работник предприятия, учреждения и организации государственной и коммунальной форм собственности отказался использовать государственный язык;

– во время официальных мероприятий в органах государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждения и организации государственной и коммунальной форм собственности использовался не государственный язык;

– и другие.

Статья 55 Закона, вступающая в силу 27 мая, регламентирует порядок рассмотрения жалоб и требования к последним. Так, жалобы можно подавать в бумажном и электронном видах с указанием ФИО заявителя и сути жалобы, с указанием даты, адреса и электронного адреса (для электронных жалоб), подписи (для электронной жалобы применение цифровой подписи не требуется).

Закон дает языковому омбудсмену 10 рабочих дней на решение судьбы жалобы. Варианта может быть три: принять на рассмотрение с назначением языковой экспертизы, осуществить контроль за применением государственного языка или оставить жалобу без рассмотрения.

В первом случае омбудсмен обязан рассмотреть жалобу и дать ответ заявителю в течение 30 рабочих дней после назначения языковой экспертизы или начала рассмотрения обращения. Впрочем, этот срок может быть увеличен на 30 рабочих дней, но не более того. Ответ, решения, действия или бездействие языкового омбудсмена можно оспорить в суде.

Штрафы за язык в Украине: требования и процедура

Помимо органов государственной власти и местного самоуправления под действие законодательства подпадают и субъекты хозяйствования, вне зависимости от формы собственности. От последних статья 30 языкового закона требует:

– использовать государственный язык при обслуживании потребителей или другой – по персональной просьбе потребителя;

– предоставление информации о товарах и услугах (в том числе в сфере электронной торговли) на государственном языке. Возможно дублирование на других языках, в том числе языком оригинала, например, для лекарственных препаратов;

– в случае если кроме государственного языка информация о товарах и услугах предоставляется также на других языках, объем информации о товарах и услугах на государственном языке не может быть меньше обязательного объема информации установленными требованиями Закона Украины "О защите прав потребителей".

Нарушение этих требований, выявленное языковым омбудсменом или его представителем в ходе проверки обращения граждан, может привести к наложению штрафных санкций на предпринимателя, правда не сразу.

Согласно статье 57 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в случае, если будут выявлены нарушения законодательства, составляется акт о результатах осуществления контроля за применением государственного языка. В случае обнаружения нарушений в акте предпринимателю объявляют предупреждение и требование устранить нарушения в течение 30 дней. Впрочем, это только начало.

Если в течение года с момента вручения акта о нарушении закона о предпринимателя снова поймают на нарушениях, в его отношении составят протокол. Бумагу затем отправят на рассмотрение языкового омбудсмена, который начинает дело о нарушении требований Закона. Результатом рассмотрения дела может стать штраф в размере от 5100 до 6800 гривен, что сам нарушитель может оспорить в суде.

Штрафы за язык в Украине: "бизнес особо не пострадает, а Зеленский может стать радикалом"

Эксперты по просьбе "Комментариев" оценили возможные последствия новых норм языкового законодательства в разных сферах жизни украинцев.

Так, по мнению директора Украинского аналитического центра Александра Охрименко, даже если нормы закона заработают, особого ущерба отечественному бизнесу это не принесет.

"Несомненно, будут жалобы и обращения граждан, в том числе в рамках нечестной конкурентной борьбы между заведениями торговли, питания и услуг, но они не будут массовыми и особо на бизнес не повлияют. Во-первых, размер самих штрафов относительно невелик, во-вторых, нормы закона крайне спорны и труднореализуемы на практике, так что проверяющие и предприниматели скорее предпочтут "договориться". Скорее всего закон просто превратится в еще одну коррупционную кормушку для чиновников и несколько увеличит расходы бизнеса, не более", – считает Александр Охрименко.

Сомневается в возможности применения норм закона на практике старший партнер "Адвокатского объединения Кравец и партнеры"" Ростислав Кравец.

"Скорее всего нормы закона ждет судьба норм об осведомителях, для работы с которыми должны были создать защищенные анонимные каналы связи, однако средства на это не выделили. В итоге эта норма так и осталась на бумаге. Если то же самое случится и с Уполномоченным по защите государственного языка и его исполнительными структурами, эти нормы закона так и останутся "мертвыми", – отметил Кравец.

По мнению директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, нормы закона и сам "языковой вопрос" могут повлиять на поддержку президента Владимира Зеленского и его будущую политическую позицию.

"Если Уполномоченный по языку обзаведется своим аппаратом и от их работы, штрафов, действий, вспыхнут скандалы и начнут страдать люди и бизнес, Владимир Зеленский неминуемо потеряет часть поддержки электората востока страны. Следствием этого станет его неминуемая переориентация на более "правое" и радикальное крыло электорального поля. Причем случится это может и без участия языкового омбудсмена – с появлением правовой базы скорее всего активизируются политические силы более радикальной направленности, особенно из числа оппонентов президента. Это может вызвать увеличение скандалов на языковой почве и поставит главу государства перед непростым выбором", – предсказывает собеседник "Комментариев".

Штрафы за язык в Украине: проблема омбудсмена

Впрочем, не факт, что уже с 27 мая отечественный бизнес ожидает волна штрафов за нарушение "языкового закона". Причина тому – положения закона и ситуация, сложившаяся вокруг "языкового омбудсмена".

Согласно все той же статье 57, все документы, принимаемые по результатам проверки субъектов хозяйствования – акт, протокол, постановление о наложении штрафов, утверждаются "языковым омбудсменом". Но что куда важнее, решение о наложение штрафа и вынесение самого постановления, также принимается языковым омбудсменом.

27 ноября, в день назначения Татьяны Монаховой Уполномоченной по защите государственного языка, начался отсчет шести месяцев до даты начала возможности наложения штрафов на бизнес. Однако случилось так что с 6 мая в Украине нет языкового омбудсмена.

Еще в апреле в интервью СМИ Татьяна Монахова призналась, что ее работа оказалась фактически парализована: из-за бездействия Кабинета Министров Украины так и не был создан Секретариат языкового омбудсмена, из-за чего сама Монахова даже не получала заработной платы. Следствием этого стало ее заявление об увольнении и соответствующее Распоряжение КМУ от 6 мая.

Таким образом получается, что в настоящий момент отсутствует должностное лицо, которое может накладывать штрафы за нарушения законодательства о госязыке. Впрочем, как сообщает пресс-служба Министерства юстиции, как раз сейчас идет поиск новой кандидатуры на эту должность, которую должен утвердить Кабмин из числа кандидатов, поданных Минюстом и омбудсменом ВР. Резюме от кандидатов в Министерстве юстиции ожидают до 22 мая.

Так или иначе, одного языкового омбудсмена для начала работы по соблюдению положений Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", явно недостаточно. В так и не созданный Секретариат "языкового омбудсмена", по словам Татьяны Монаховой, должны были входить около 50 специалистов, на которых, собственно, и должна была возложена задача по претворению закона в жизнь. И на то, чтобы создать подобный институт, очевидно, понадобится немало времени.

Ранее "Комментарии" разбирались, почему в Украине стало возможным попрание закона и к чему это может привести.

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