Попрание закона: почему это стало возможным в Украине и к чему может привести

За 29 лет независимости Украина по большому счету так и не превратилась в государство, где закон превыше всего не на словах, а на деле. При этом каждая новая власть будто повышает планку собственной вседозволенности, разрешая себя все сильнее наступать на букву закона. Прямо сейчас мы являемся свидетелями ситуации, при которой государственная машина в собственных интересах готова идти даже на нарушение Конституции. Расчет на то, что все огрехи затем удастся списать на карантин. "Комментарии" решили взглянуть на весь уже пройденный "карантинный путь" нашей страны и оценить действия украинской власти, для которой попрание закона, к сожалению, стало нормой.

Попрание закона: закладывание "мин" под покровом карантина

Начнем с принятия ограничительных мер правительственными постановлениями. Данные документы ниже "по рангу", нежели Конституция, гарантирующая право на труд. Подобные меры, идущие вразрез с Основным законом, можно вводить при условии Чрезвычайного положения или Военного положения. Ни то, ни другое в Украине не ввели...

Юридический эксперт Денис Бондар отмечает, что еще с момента введения карантина некоторые юристы подали иски о его незаконности в Окружной административный суд. Но решений по этим искам пока нет.

Адвокат Татьяна Матяш уверена, что для защиты одного права (на жизнь и здоровье) нельзя нарушать одновременно все другие права человека. По ее мнению, своими незаконными действиями украинская власть делегитимизирует себя на будущее.

Еще один момент – протягивание в "карантинное время" ряда резонансных законов, попирая регламент (как это было с принятием закона об открытии рынка сельхозземель) и даже переписывая его "под себя" (как это сделали для того, чтобы протянуть законопроект о банках, известный также как "антиколомойский").

Председатель парламентской фракции "Слуга народа" (СН) Давид Арахамия уже заявил, что после того, как Верховная Рада (ВР) поддержала спецпроцедуру рассмотрения законопроекта о банках, его вынесут на голосование во втором чтении после 11 мая.

А бывший владелец "ПриватБанка", олигарх Игорь Коломойский предупредил, то если ВР примет закон о банках, он обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). И, судя по всему, сумеет там выиграть.

"В СН обещают, что изменения положений норм регламента будут временными. Суть якобы в том, чтобы упростить процедуру рассмотрения законопроектов, архиважных в период карантина. А по окончании карантина срок действия и применения этих положений якобы закончится, – отмечает юрист, аналитик Андрей Вигиринский. – Если бы эти особенные положения применялись к абсолютно всем новым законопроектам (от первого чтения – до самого финала), мы бы говорили, что, в принципе это можно, – в период пандемии. Нужна оперативность на уровне спецпроцедуры для принятия определенных законов, которые помогут в это время. Ведь если строго следовать процедуре, то всё затянется. А нам нужно действовать быстро".

По мнению эксперта, дело в том, что мы вводим изменения в регламент адресно, во имя одного закона, во имя требования не внутренней ситуации, а определенных внешних "пожеланий" и "обеспокоенностей". И если за время карантина эта процедура будет применена лишь по отношению к данному законопроекту – в последующие 5-10 лет мы увидим, как разрывают органы госвласти в международных судебных инстанциях по поводу политически мотивированных законодательных решений, актов индивидуального действия (тогда как нормативный документ должен ориентироваться на неопределенное количество общественных отношений, которые возникают в той или иной отрасли). А этот документ, когда его еще и называют именем конкретного акционера конкретного банка, становится индивидуальным. Более того, подчеркивает эксперт, ряд норм предлагаемого законопроекта дает повод говорить об ограничении полномочий судебной системы.

"Всё это, – подчеркивает Андрей Вигиринский, – продолжает ту же практику, которую мы наблюдаем в течение нескольких десятилетий. Когда какой-то документ, принятый якобы во имя и во благо страны, на самом деле защищает интересы каких-то конкретных людей. И если (а скорее – когда) он будет обжалован, то кто-то понесет имущественную ответственность. И этим "кем-то" будут не политики, которые нажимал зеленую кнопку, поддерживая этот документ. Это будет госбюджет – вы, я и другие наши сограждане. А политики к тому моменту перетрансформируются, перераспределяться между новыми проектами. Перетасуются. Уедут из страны".

Попрание закона: решающая роль большинства в Раде

Руководитель Фундации "Высшая школа профессиональной политики" Олег Вострых подчеркивает, что пока весь мир борется с пандемией и решает вопросы спасения экономики, монобольшинство "Слуги народа" (СН) решает в Раде и Кабмине свои вопросы. И они далеки от спасения экономики страны и защиты малоимущих в это непростое время.

"Многое делается под давлением внутренних групп влияния и внешних игроков, таких как МВФ, – подчеркивает эксперт. – Перераспределение бюджета в угоду силовым структурам и олигархическим группам в условиях его резкого сокращения и негативных прогнозов на будущее. Культура, образование остаются без должного финансирования. Зато укрепляется полиция, СБУ и Офис президента. Протаскивание закона о банках, под который даже поменяли регламент работы ВР. Закон про рынок земли. И многое другое. Причем, делается это зачастую с нарушениями регламента работы ВР, Конституции Украины".

По мнению Олега Вострых, пользуясь полученной на выборах огромной поддержкой населения и ориентируясь на известное выражение – "победителей не судят", власть решила, что если нельзя, но надо, то можно.

"Жесткие меры по борьбе с пандемией были введены правительством, а не через решение ВР о введение Чрезвычайного положения. Ограничение прав и свобод людей происходит с нарушением Конституции, – перечисляет эксперт. – Но в условиях большинства в Раде, руководство страны беззаботно смотрит в будущее. Надеясь через усиление законодательных норм на выборах, остаться во власти и дальше. Но ситуация в стране разворачивается в другую сторону. И от любви до ненависти – один шаг. Вот и сейчас уже мэры начинают самостоятельно выводить свои города из карантинных ограничений. Предприниматели по всей стране протестуют против ограничений на возможность вести свой бизнес, особенно когда одному из депутатов с его сетью магазинов "Эпицентр" это позволено".

Власть, по словам Олега Вострых, оторвалась от нужд и потребностей простых граждан. И забыла, кто и для решения каких задач вывел на политический Олимп молодую непрофессиональную команду.

"Ответственность за принятые с нарушениями законы в итоге наступит, – уверен эксперт. – Сначала политическая – резким падением рейтинга и слабой поддержкой на выборах. А в последующем – и уголовным преследованием. Новый состав Верховной Рады не забудет показательно наказать нарушителей, чтобы оградиться от подобного в последующем. Но о будущем политики задумываются чаще ближе к выборам. В этот раз выборы могут наступить значительно раньше. Так как мечты электората, который поддержал Зеленского и его партию, разбиваются о ту же коррупцию, непрофессионализм и хаотичность в принятии решений, а также отсутствие единой концепции движения вперед. Так что, впереди нас ждет очень активный и непростой политический сезон. Сезон отпусков откладывается".

Попрание закона: последствия безответственности

Юрист, аналитик Андрей Вигиринский обращает внимание, что попрание законов стало в Украине печальной традицией. И сами нарушители не несут за это ответственности.

"Если ответственность мерить конкретными политсилами, то следует отметить – у нас нет по состоянию на сегодня такой политсилы, которая существовала бы, допустим, 30 лет. Которая после того, как, допустим, ее представители нарушали регламент, Конституцию, будучи при власти, а потом ее потеряв, сохранилась. И извлекла уроки. Нет политсилы, которая бы ценила свою репутацию, свой бренд. И не допускала бы в последующем ошибок, – поясняет эксперт. – Наши политсилы – лидерского типа. Временные, ситуационные союзы, которые при ребрендинге (изменение названия, бигбордов, первых лиц в списке), в принципе обнуляют всю историю, плюсы и минусы достижений их пребывания в якобы другой политсиле. А потому власть в лице политиков не несет никакой ответственности".

По словам Вигиринского, если мы говорим о тех, кто сегодня олицетворяют власть – фракция и партия СН, люди, которые не относятся к этой политсиле, но находятся в составе Кабмина (главный орган исполнительной власти), то любые провалы, любые решения будут возлагаться на Зеленского – лидера, который эту власть породил. И который является на сегодня, по сути, единственным субъектом, имеющим самостоятельный рейтинг узнаваемости и политической поддержки граждан.

"Если мы говорим о СН – это бренд. Если говорим об СН как о личностях, которые ее наполняют, то ни Корниенко, ни Арахамия, ни Стефанчук, ни Ткаченко не владеют самостоятельным рейтингом. Они являются людьми, которые пользуются узнаваемостью и рейтингом Зеленского, – поясняет аналитик. – А потому любые провалы отразятся на субъекте политики, которым является Зеленский. На что ему, по большому счету, плевать. Ведь его базисная позиция, что он пришел всего на один срок с целью изменить страну – не меняется".

Эксперт предлагает рассмотреть ситуацию чуть "глубже и ширше".

"Человек приходит, нарушает какие-то принципы и регламенты. Делает это сознательно. Как он уверен – во благо страны, – отмечает Вигиринский. – Страна в текущем историческом моменте не понимает, зачем это делается. Но спустя 5-6 лет, когда он уже не является президентом, оценивая объективно, общество, допустим, говорит, что – да, это было во благо, это было необходимо. Таким образом, исторически данный лидер заносит себя в летопись как положительный персонаж. Хотя в период пребывания во власти подвергался значительной критике".

Эксперт подчеркивает: если смотреть с точки зрения истории, то нарушение Основного закона и других законов страны органами госвласти в целом не несло за собой для них никаких последствий, кроме политических.

"Это вопрос переизбрания, обнуления делегирования полномочий. Но, как я уже указывал, просто проводили ребрендинг. И люди как индивидуумы или даже партии, блоки ответственности не несут. А если несут, то частично, – отмечает аналитик. – Многие сохранились во власти – под другим брендом, в несколько иной конфигурации... Но сохранились. Это порождает ощущение возможности "повторить" отрицательный опыт, который исторически сложился. То есть – нарушать еще раз, и еще раз, и еще раз..."

Попрание закона "во благо" поставили на поток

Да, сейчас у нас карантин и особенная ситуация. Но ведь и при отсутствии карантина допускались похожие нарушения. И не раз, а на постоянной основе.

"Есть принципы уголовного процесса, принципы Конституции, которые подразумевают, что ответственность должна быть адресной, иметь индивидуализирующей признак. Тем не менее, в 2014 году принимается (с проблемами и нарушениями) закон "Об очищении власти" (о люстрации), – напоминает Андрей Вигиринский. – Европейский суд по правам человека предсказуемо признал его не соответствующим базовым демократическим принципам. В октябре 2019 года ЕСПЧ удовлетворил иски сразу пяти бывших высокопоставленных украинских чиновников и потребовал выплатить им из бюджета Украины денежные компенсации в размере от 5300 до 6500 евро".

Закон "Об очищении власти" был направлен в прошлом году в Конституционный суд Украины (КСУ), который должен был определить его соответствие Основному закону. Но в КСУ отмолчались…

"Права десятков тысяч человек нарушены. И, казалось бы, с точки зрения закона, справедливости и всего остального, эти права должны быть немедленно восстановлены. Как и с точки зрения того, что решения ЕСПЧ в спорных моментах являются такими, на которые можно ссылаться, – говорит Вигиринский. – Но часть общества путем медийных и иных механизмов воздействия в течение пяти лет убеждают, что все, кто попал под действие "закона о люстрации", являются преступниками априори. Без приговора суда. И что отмена "закона о люстрации" якобы будет значить "реванш" соратников страны-агрессора. Этот месседж укоренился в головах части украинцев".

И тут возникает, по словам эксперта, морально-психологическая дилемма.

"С одной стороны – с точки зрения закона, норм права, прав человека – нужно отменять "закон о люстрации". Он был принят с нарушениями, да и сам – сплошное нарушение, – поясняет аналитик. – С другой стороны – есть определенный процент людей, считающих, что нарушения, допущенные при его принятии, являются приемлемыми. И если восстановить верховенство закона, то это будет значить "что-то плохое". И мы приходим к ситуации, что люди, которые приняли незаконный закон, осознавая все риски, не понесли никакой ответственности. При этом все расходы, которые связаны с компенсацией пострадавшим от действий этого закона (которые уже присуждаются, и еще будут присуждаться), взыскиваются из госбюджета. То есть – за счет наших с вами налогов. И каждый из нас расплачивается за нарушения, которые были допущены теми людьми, которые нами же были избраны".

Из свежих примеров – нарушение регламента и конституционной процедуры во время принятия закона о лишении депутатов неприкосновенности, нарушение регламента и норм во время принятия закона о рынке земли, переписывание регламента под закон о банках.

"В зависимости от того, какое решение будет принято КСУ – о конституционности или не конституционности этих законов – они либо станут, либо не станут частью нашей правовой реальности. Если станут, мы будем по ним жить, хоть они и были приняты с явными нарушениями, – говорит Вигиринский. – Иногда мы видим избирательность решений в действиях КСУ. Одни вопросы он считает приоритетными, рассматривает быстро и принимает вполне обоснованные решения. Другие "висят" годами… Как следствие, мы живем в ситуации: понимаем, что есть нарушения. Но раз это не установлено юридическим фактом, которым является решение КСУ, то относимся к таким нарушениям как к таковым, что были приняты "во благо" – по крайней мере, какой-то части общества".

Попрание закона: государственные институты теряют доверие

Если вернуться к карантину. Проблематика правового регулирования началась задолго до событий, связанных с законом о банковской деятельности или тех или иных "самоуправных" решений местных властей, ослабляющих карантин. Всё началось с правового режима. Если бы было введено Чрезвычайное положение (ЧП), ситуация в тех же Черкассах имела бы несколько иной характер.

"Но ЧП вряд ли было бы введено, – считает Вигиринский. – В силу разложения госинституций теряется легитимность власти, авторитет власти, сила власти. И под воздействием пандемии всё это стало еще более явным. Зачем вводить ЧП, при котором следует жестко пресекать те или иные нарушения, если ты не можешь этого обеспечить? А действующие институции госвласти, которые в течение нескольких избирательных периодов теряли авторитет и силу, – не могут этого обеспечить".

То же самое касается соблюдения положений постановлений Кабмина о тех или иных ограничениях. Суды, рассматривая вопросы об админответственности людей, которые нарушили правила карантина, становятся, как правило, на сторону "нарушителей".

"Мы живем в квази-правовом сознании, – считает Вигиринский. – Иногда прикрываемся законом и говорим о том, что у нас есть верховенство права. При этом основной принцип, гласящий, что норма закона должна быть соблюдена, а если не соблюдена в силу умышленного действия, то должна наступить ответственность, – не работает. На всех уровнях. Простой пример. Вроде бы, дорогу на красный свет переходить нельзя. Но когда не смотрят (или очень надо) – то можно. Вот такое бытовое восприятие четко ложится и на систему восприятия органов госвласти".

Если мы говорим о власти как об институте унитарного государства (Кабмин, ВР, президент, ОГА, РГА, органы местного самоуправления), а не как о политике, который принадлежит к тем или иным партиям и возглавляет тот или иной институт, то следует признать – институты госвласти последние лет десять систематически пренебрегают нормами, правилами, регламентами и Конституцией. И не несут за это никакой ответственности. По крайней мере – юридической.

"За последние десять лет властью попираются основоположные принципы, на которых базируется государство, – уверен Вигиринский. – Происходит вмешательство одной ветви власти в деятельность другой, пренебрежение ценностью норм Конституции – как норм прямого действия. Частные интересы определенных финансово-промышленных групп (ФПГ) или отдельных сословий ставятся выше общественного блага".

Это всё в совокупности, по мнению аналитика, привело нас к тому, что общество, народ, который отказался когда-то давно от части своих свобод (когда был условно заключен неписанный общественный договор), перестали верить в эти госинституции.

"Субъект, который предоставляет полномочия и делегирует права на реализацию его интересов, обеспечение общих интересов над частными, перестал верить в то, что механизм делегирования полномочий работает во благо ему. И это – самая страшная часть ответственности, о которой может говорить в целом самостоятельное государство, – уверен эксперт. – Это не вопрос рейтингов и доверия, замеряемых соцгруппами. Это – вопрос жизненной позиции, которая формируется в течение определенного времени и конкретного поведения тех или иных институций. И вот как только большинство индивидуумов перейдет на мышление категориями "я сам по себе, а власть – отдельно от меня", мы лишаемся смысла существования институтов госвласти для общества. И человек будет задумываться - а нужны ли ему такие госинституции, такое государство. Стоит ли с ними и дальше связывать свою судьбу?"

На эту же опасность указывает народный депутат Украины VI и VII созывов, глава Центра исследования политических ценностей, историк Александр Доний.

Он подчеркивает, что общественная легитимность – это не разовая победа на выборах. И власть должна постоянно доказывать свою общественную легитимность. А когда она ее теряет (что происходит сейчас стремительными темпами), это уже проблема не только власти, но и всей страны. Особенно если та, как Украина, имеет внутренние региональные, языковые, религиозные, мировоззренческие и другие конфликты. И когда есть страна-агрессор, желающая уничтожить Украину как самостоятельное государство. Если не решить проблему, это может стоить нам суверенитета. Именно так, напоминает Доний, исчезло вновь созданное украинское государство во время украинской революции 1917-1921 годов.

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