Беспредел под прикрытием карантина: за что украинской власти придется держать ответ

Если власти времен Порошенко периодически "забрасывали" обвинения в "мародерстве" на войне, то власть Зеленского может войти (если не сказать – вляпаться) в историю как "мародёрствующая" на коронакризисе. Издание "Комментарии" разбиралось с наиболее вопиющими фактами использования нашими власть имущими нынешней тяжелой ситуации в своих интересах.

Беспредел под прикрытием карантина: кадровый вопрос

Кадровая политика Зе-команды и раньше не выдерживала критики. Но с момента пандемии и карантина всё и вовсе пошло в разнос. Смены министров, глав налоговой и таможенной, попытка взять под контроль НАБУ, фактическая отмена конкурсов на должности выглядит как явный передел сфер влияния.

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков отмечает: "Кадровая политика нынешней власти исходно не отличалась ни продуманностью, ни законопослушностью, ни соответствием предвыборным обещаниям. Сначала мы наблюдали совершенно бестолковую практику привлечения "новых лиц" без опыта госслужбы и возрастом не более сорока лет. И в подавляющем большинстве эти кадры оказались "соросятами" и "порохолюбами". Но от экономики и управления они были столь же далеки, как Владимир Зеленский от Василия Голобородько".

Как результат – в экономике начались проблемы, в первую очередь, с поступлением в бюджет. Тогда кадровый маятник резко качнулся в противоположную сторону.

"Оказались востребованы опытные люди, но не те, кто имеет сколько-нибудь позитивный бэкграуд, а сомнительные функционеры времен не только Порошенко, но уже и Януковича, – подчеркивает аналитик. – То есть, к Михаилу Саакашвили у власти вопросы есть, а к Василию Цушко – силовику Януковича – нет. Доверенное лицо министра экономики (времен президентства Порошенко) Степана Кубива, его бывший зам Михаил Титарчук назначен замом в налоговую. Другой кадр того же Кубива – Валерий Жалдак – стал замминистра спорта. И таких примеров – множество".

При этом, отмечает Александр Кочетков, действительно специалиста Игоря Уманского скоропостижно увольняют из Кабмина с поста министра финансов, так как он посмел вскрыть схемы хищения бюджетных денег.

"Сейчас в кадровой политике уже не хаос, а целенаправленное назначение (вряд ли бескорыстное!) на высокие должности людей, которые способны просто добить подкошенную эпидемией страну, – уверен аналитик. – Причем, карантин просто развязал руки окружению президента в упрощении назначения "своих людей", а сам Владимир Зеленский этот процесс явно не контролирует. За это придется отвечать. И не только политически, а в криминальном порядке. Напомню, что против Петра Порошенко ведется ряд расследований, касающийся предполагаемого нарушения закона при назначении им ряда чиновников. В нынешнем случае нарушения не менее очевидны, и на форс-мажор их списать вряд ли удастся".

Беспредел под прикрытием карантина: бюджетный перекрой

Есть немало вопросов и касательно секвестра бюджета. Он выполнен скорее не в целях борьбы с пандемией и ее последствиями, сколько с прицелом на "распил" средств на центральном уровне и торпедирование местных бюджетов.

Среди вопросов, которые возникли у экспертов после перекроя главного финансового документа страны, следующие:

1. Почему вместо стабилизационного фонда, который нужно было принять изменениями к бюджетному кодексу, и использование которого четко прописывалось бы в законодательном поле, принимается фонд по борьбе с коронавирусом, использование которого будет осуществляться по порядку, принятому Кабмином?

2. Почему этот самый фонд на борьбу с Covid-19 уменьшился с первоначальных 97,06 млрд до 64,7 млрд гривен. Этого, уверены эксперты, абсолютно не хватит для того, чтобы хотя бы минимально противостоять вызовам.

3. Почему новой редакцией бюджета сняты все ограничения на займы под гарантию правительства, а просроченный долг, взятый под гарантию правительства, стал госдолгом?

4. Почему вместо выделения дополнительных почти 3,3 млрд на обслуживание госдолга не проводятся переговоры о реструктуризации этого самого долга (с уменьшением процентов и увеличением срока выплат)?

5. Почему секвестр бюджета, который должен был сделать дефицит меньшим (для чего, собственно, он и принимается), резко его увеличил, открывая дорогу к росту инфляции?

6. Почему резко уменьшили финансирования местных бюджетов (на 9-10 млрд грн), зато существенно выросло финансирование МВД?

7. Почему в бюджет заложены абсолютно нереальные макропоказатели?

Директор Института социально-экономической трансформации, эксперт в Экономической экспертной платформе Илья Несходовский обращает внимание на нереалистичность доходов, заложенных в изменениях к бюджету, которые приняты вроде как для борьбы с эпидемией и экономическим кризисом.

"Ключевые макроэкономические показатели, заложенные в основу прогнозных показателей дохода бюджета, вызывают массу вопросов, – отмечает эксперт. – Индекс инфляции в 11,6%, курс доллара (29 грн за 1 долл), падение экономики в 4,8%, безработица 9,4% – всё это нереалистично. Напомню, что в первоначальном варианте был заложен курс в 27 грн за доллар. Фактически за первый квартал 2020 года он был 24,5, что существенно снизило доходы с таможни. И это не вина уволенного главы Гостаможенной службы Нефедова, при которым объективные показатели увеличились. Это – результат ошибочного макроэкономического прогнозирования, а также изменения ситуации на энергоносители на мировых рынках. Но в бюджет продолжают вносить нереальные цифры, без учета новых цен на нефть, на газ и так далее. В целом это приведет к еще большему невыполнению бюджета за следующие кварталы".

Несмотря на прогноз в последнем Инфляционном отчете НБУ, где индекс инфляции на 2020 год прогнозируется на уровне 5-6%, завышенный прогноз инфляции 11,6% в госбюджете, по словам Ильи Несходовского, явно завышает доходы бюджета от налогов на потребления, такие как налог на добавленную стоимость и акцизный налог.

При планировании налога с доходов физических лиц не учтено то, что значительная часть работников отправлена в неоплаченные отпуска (или оплата происходила частично в размере 2/3 оклада за вынужденный простой). Заниженный уровень безработицы также приводит к завышенным ожиданиям поступления от этого налога.

Также эксперт обращает внимание, что составители главного финансового документа страны не заложили необходимый объем компенсаций на уменьшения доходов Пенсионного фонд Украины, в результате уменьшения общего объема фонда оплаты труда, а также отмены социального взноса для частных предпринимателей. Заложенный размер компенсаций направлен исключительно на плановую индексацию и 1000 грн доплаты к пенсиям. Таким образом, не учтены в затратах бюджета дополнительно не менее 20-30 млрд грн.

Речь фактически о том, что правительство через манипуляции с макроэкономическим прогнозом занизило дефицит госбюджета не менее чем на 100-150 млрд грн. Чтобы его выполнить, правительству для покрытия дефицита надо будет привлечь не менее 400-450 млрд или не менее 15-16 млрд долларов. При этом в предварительных договоренностях с МВФ идет речь о всего лишь о 3,5 млрд долларов.

"И еще не факт, что данный транш будет получен, – подчеркивает Илья Несходовский. – Наши западные партнеры явно недовольны и увольнением глав налоговой и таможенной служб (реформа этих ведомств были одними с ключевых пунктов прошлых меморандумов с МВФ), попытками уволить главу НАБУ. Представители МВФ уже открыто заявили об угрозе сотрудничества с Украиной. Поэтому единственным источником покрытия дефицита может выявить только печатный станок НБУ, а приведет к инфляции и еще большему падению экономику и обнищанию украинских граждан".

Фонд борьбы с коронавирусом утвержден в размере 64,7 млрд и, по мнению Несходовского, это более чем странно, если учесть, что изменения в бюджете были анонсированы как формирование финансовой поддержки борьбы с эпидемией. При этом общий дефицит бюджета запланирован на уровне 298 млрд грн.

"Такое впечатление, что власти решили списать собственные ошибки, которые привели к падению экономик на карантин и мировой экономический кризис, – говорит эксперт. – Вроде – мы ни при чём, это всё – мировые тенденции. Макроэкономический прогноз для Украины от Международного валютного фонда на удивлении более реалистичный, а именно падение экономики на 7,7%, инфляция в размере 4,5%, уровень безработицы 10,1%".

Илья Несходовский обращает внимание, что в этом бюджете основные статьи, которые были сокращены, касаются местных бюджетов, а именно уменьшены субвенции на развитие ОТГ, на соцэкономразвитие регионов, Государственный фонд регионального развития. Кроме этого, основная налоговая льгота, которую получил бизнес, это льгота по налогу на землю и недвижимость, что существенно сократило доходы всё тех же местных бюджетов. Как льгота по налогу с доходов граждан, которая сейчас рассматривается…

При этом, основные расходы в борьбе с коронавирусом несут именно местные власти. На сегодняшний день из бюджетов всех уровней в Украине на это потратили около 1,1 млрд грн, около 700 миллионов из которых – потрачено из местных бюджетов.

"Из 400 миллионов гривен, выделенных из госбюджета, более 260 млн грн были направлены не врачам, которые массово заражаются, а на нацполицию и МВД. Похоже, что накануне местных выборов центральная власть хочет максимально опустошить местные бюджеты, не давая властям на местах эффективно противостоять вызовам. Складывается впечатление, что центральная власть специально дискредитирует мэров, поселковых голов, горсоветы и поссоветы, пытаясь сделать их более зависимыми от центра и провоцируя негодование жителей регионов на их действия", – говорит эксперт.

Беспредел под прикрытием карантина: "масочные" игры

Вывоз медицинских средств за границу в условиях разворачивающейся пандемии, дефицит защитных масок, дико скакнувшие и не снижающиеся цены на них, "гуманитарка" в супермаркетах – те еще "вишенки" на торте, который власть сватает народу как проявление своего героизма в борьбе с коронакризисом.

Причем есть серьезные вопросы как к правительству Гончарука, так и к пришедшему в марте ему на смену Кабмину Шмыгаля.

Есть мнение, что Гончарук должен быть вызван на допрос за игнорирование письма СНБО о запрете экспорта и реэкспорта продукции медицинского назначения, защитных масок, перчаток, халатов, необходимых для противоэпидемиологических мероприятий. По данным СМИ, соответствующее письмо появилось 31 января, вскоре после начала распространения вируса по миру. Однако Таможенная служба оформляла данную продукцию вплоть до 11 марта. Это, по слухам, позволило вывести из Украины 980 тонн масок.

Сам Гончарук уверяет, что его правительство вовремя среагировало на пандемию. В том числе касательно вывоза продукции соответствующего назначения. А то, что запрет ввели лишь 3 марта, после смены Кабмина, связывает с тем, что именно так и рассматривалось в одном из сценариев противодействия пандемии.

И всё же Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможной служебной халатности Кабмина Гончарука. Ведь если бы те же маски не столь рьяно вывозили, а начали изготовлять ударными темпами, мы бы не имели их дефицита и небывалого роста цен на данную продукцию – с 1 грн до 20-30, а то и выше.

Представители проекта Transparency International Ukraine отмечают, что с 1 января по 28 марта 2020 года государственные заказчики купили почти 2,5 млн медмасок на 25 млн грн. Пик закупок (1,8 млн штук) пришелся на март, когда в Украине ввели карантин для борьбы с распространением коронавируса. Причем если в январе госзаказчики могли купить маски в среднем по 0,68-1,5 грн за штуку, то в марте цена "скакнула" до 10-25 грн за единицу. Кто-то явно хорошо "нагрел руки".

Бить по таким рукам должны Антимонопольный комитет и антикоррупционные органы. Но они в Украине скорее фиктивны. Потому что работают по принципу "чего изволите?", а не по букве и духу закона.

Очередным скандалом в ракурсе махинаций с медсредствами стало появление медицинского груза из Китая – защитных масок и костюмов – на прилавках сети "Эпицентр". В Офисе президента (ОП), описывая встречу президентом Владимиром Зеленским Ан-225 "Мрия", отметили, что транспортный самолет доставил из Тяньцзиня более 100 тонн гуманитарного груза.

А вскоре в мэрию Киева пришло письмо с предложением покупать медицинские товары противоэпидемического назначения в компании "Эпицентр К".

Позже замглавы ОП Кирилл Тимошенко признал, что тот рейс оплачивал "Эпицентр". И что им, действительно, доставили не только гуманитарку, но и коммерцию. То, что груз, оформленный с освобождением от уплаты ввозной пошлины и НДС (от которого в связи с изменениями законодательства освобождаются все медицинские товары – как гуманитарного, так и коммерческого назначения) включал еще и коммерческую продукцию, выглядит, по мнению Тимошенко, нормально.

С этим, мягко говоря, не согласны опрошенные изданием "Комментарии" эксперты – директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала, его коллега – политтехнолог Алексей Голобуцкий, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий. Они говорят о цинизме украинской власти, проворачивающей аферы (или позволяющей это делать определенному кругу коммерсантов) во время карантина.

"Думаю, тут будет стоять вопрос моральной ответственности, – говорит политолог аналитического центра ИНПОЛИТ Никита Трачук. – Делается красивое шоу, украинцев подводят к тому, что это всё сделали президент и его команда. А потом оказывается, что всем занимались бизнесмены, а власть скорее делала арбитраж процесса. В тысячный раз за год правления Зе-власти мы видим, как она проваливает коммуникацию с народом".

Что касается дефицита масок, их вывоза за рубеж и прочих "проколов", тут, по мнению Никиты Трачука, власть (включая прошлое и нынешнее правительства) должна нести более серьезную ответственность. Но не факт, что понесет.

"Да, мы видим элементы пира во время чумы. Но тут скорее вся система нашего государства работает таким образом, что даже в карантин у нас наживаются. Даже в таких сложных ситуациях есть какие-то схемы, "мутки" для зарабатывания денег на общей беде, – подчеркивает эксперт. – На это накладывается то, что государственные институции фактически развалены. Ну, а коррупционные схемы у нас традиционно возглавляют топы, элиты. Они вряд ли понесут ответственность. А вот "стрелочников" найти могут".

Между тем, с начала пандемии коронавируса в аптеки той же Турции было поставлено около 55 миллионов масок, 40 миллионов из которых бесплатно раздали гражданам.

А на улицы украинских городов сейчас выходят активисты молодежного крыла "Оппозиционной платформы - За жизнь", которые раздают бесплатно защитные маски, закупленные семьей Виктора Медведчука и Оксаны Марченко.

Беспредел под прикрытием карантина: избирательный карантин

Избирательный карантин, когда на фоне истребления малого и среднего бизнеса крупные игроки получили возможность работать – еще одна серьезнейшая претензия к Зе-команде. Так, к примеру, никто не тронул McDonalds, зато "табу" наложили на множества мелких кафешек. Сообщения о том, что киевский ресторан "Велюр", принадлежащий нардепу из СН Николаю Тищенко, работает во время карантина, вызывало массу возмущений. В партии власти обещали разобраться в ситуации.





Но то, как там умеют "разбираться", мы уже не раз видели. От слова "никак".

И, конечно, весьма странным выглядит работа торговых центров "Эпицентр", которые наладили продажу защитных масок, антисептиков, бытовых средств дезинфекции якобы с целью "продолжать выполнять социальную миссию". При этом масса других хозяйственных магазинов, которые тоже могли бы пойти таким же путем, оказались "под замком".

В Офисе президента Украины на полном серьезе заявили, что аналогичные "Эпицентру" компании якобы сами не хотят работать в период пандемии. Как, наверное, и рынки, которые то открывали, то закрывали, будто пытая на медленном огне. Как и огромное количество малых и средних бизнесов, фактически уничтоженных избирательным карантином.

В итоге предприниматели начали выходить на акции протеста в различных городах, включая Киев. Они требовали дать возможность работать. А оппозиция вполне резонно требует привлечь к ответственности всех, кто стоял за решением "выборочного карантина".





Свое слово сказали и местные власти. В Днепре, Мукачево, Черкассах заявили, что будут ослаблять карантинные меры куда стремительнее, чем хотела бы центральная власть. В ответ им угрожают уголовными делами. Кстати, читатели "Комментариев" в этой ситуации встали на сторону мэра Черкасс.

Аналитик, кандидат экономических наук Владимир Коваль подчеркивает, что мы видим двойные стандарты во всём: от политических процессов – до работы во время карантина.

"Действующая власть окончательно получила ярлык "беспринципный хамелеон", – уверен эксперт. – Иначе как трактовать позицию, что всем во время карантина, работать нельзя, но некоторым как бы и можно? Это как в старом анекдоте: "На красный свет ехать нельзя, но если медленно, то можно"… Сеть "Эпицентр" и ресторан нардепа Тищенко "Велюр" – это только известные раскрученные в медиа примеры. Особый цинизм ситуации в том, что со всех каналов ТВ власть имущие твердят о необходимости карантина, а сами, под шумок, продолжают "рубить бабло". При этом тысячи маленьких и средних магазинов и кафе действительно закрыты уже более 50-ти дней".

Мелкий и средний бизнес рушится на глазах, подчеркивает Владимир Коваль. А в столице, под боком у правительства, кто-то продолжает работу.

"Имели они в виду этот карантин. Они – на особом счету. Им указы не писаны. И ответственности – никакой, – отмечает аналитик. – Все всё знают – и все молчат. И Офис президента, и МВД как в рот воды набрали... А вот как в парке кого-то задержать за нарушение карантина – тут они первые. И штраф на 17 тысяч гривень выпишут, и морали обществу почитают, и грозно пальчиком погрозят. Таковы наши политические реалии".

Карантин, по мнению Владимира Коваля, окончательно сорвал маски. И лозунг в стиле "Закон один для всех" остается для Украины не более чем предвыборным обещанием. Зато многим представителям мелкого и среднего бизнеса придется начинать фактически с нуля.

"Более того – из карантина многие уже и не выйдут, – прогнозирует эксперт. – А уж о том, чтобы выйти на докарантинные объёмы, большинству предпринимателей можно и не мечтать. Уровень потребительского спроса, как по экономическим, так и по психологическим причинам упал на столько, что целые направления бизнеса оказались под угрозой краха. Кроме мелких и средних ивент компаний очевидно, что существенно потеряет и ресторанный бизнес. Я уж не говорю про массовый туризм".

По мнению аналитика, массовое банкротство предпринимателей не только приведет к колоссальной нагрузке на бюджет, но и к обнищанию целых слоев общества.

"С большой долей вероятности, можем говорить, что так называемый "средний класс" в Украине перестанет существовать, – говорит Владимир Коваль. – Это приведет к росту и без того высоких протестных настроений в обществе. В стране, где идет война, это крайне опасно… Ну, а приближенные к власти, тем временем, могут не спеша попивать условный чаёк в каких-нибудь "Велюрах" и наслаждаться жизнью".

Политический эксперт Евгений Магда обращает внимание, что коронавирус обострил известные проблемы украинского общества – вседозволенность в действиях власти и коррупцию.

"Мы убедились, что принцип "Друзьям – всё, а врагам – карантин" работает практически безотказно, – подчеркивает Евгений Магда. – За 7 недель карантина власть так и не сформировала действенный план выхода из него, не нашла возможности реально поддержать малый и средний бизнес. Наступит ли за это политическая ответственность – зависит не от коронавируса, а от нас с вами".

Напомним, ранее єксперты оценили для издания "Комментарии" решение правительства Украины продлить карантинный режим в стране.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!