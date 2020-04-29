Лерос призвал Тищенко сложить мандат и заниматься ресторанным бизнесом

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос, который успел прославиться после скандального заявления о коррупции в Офисе президента, заявил, что его коллега Николай Тищенко должен сдать мандат и заниматься ресторанным бизнесом в связи с нарушением карантина. Об этом он сообщил в эфире "24 канала".

Так, Лерос отметил, что на сегодня все члены фракции "Слуга народа" намеренно игнорируют ситуацию с Тищенко, который будучи кумом главы Офиса президента Андрея Ермака, имеет привилегии перед остальными рестораторами страны в условиях тотальных ограничений.

"Когда депутат Тищенко делает публичные заявления, он держит людей за лохов. Все должны закрыться дома, пока его бизнес прекрасно работает. Но таких двойных стандартов не должно быть, поэтому я считаю, что депутат Николай Тищенко должен сложить мандат и заниматься своим рестораном "Велюр", - заключил нардеп.

Также Гео Лерос подчеркнул, что он один из очень немногих членов фракции "Слуга народа", кто отреагировал на скандальную новость о нарушении правил карантина их коллегой, большинство предпочло промолчать, "замять" ситуацию.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что экс-нардеп Борислав Береза решил персонально удостовериться, что ресторан "Велюр" парламентария Николая Тищенко не является привилегированным, но его ждал сюрприз.





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