Береза разоблачил ресторан "Велюр" в том, что он продолжает работать, несмотря на общественный резонанс

Бывший парламентарий Борислав Береза отметил факт одурачивания украинцев владельцами киевского ресторана "Велюр", который якобы закрыли после громкого расследования журналистов о его функционировании во время карантина. Видео Береза опубликовал на своей странице в Facebook.

Так, на видеоролике, где политик стоит возле ресторана "Велюр", указано, что вход в помещение, который опечатан, вовсе не вход, а выход на веранду. Основной доступ к заведению остается вполне открытым.

"Для кого это было сделано и с какой целью, непонятно. Остается понять, почему же основной вход не замуровали? Может, потому что цель была другая и это был всего лишь пиар-ход", - задается Береза риторическим вопросом.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что народный депутат от фракции "Слуга народа", который владеет акциями ресторана "Велюр" в Киеве Николай Тищенко, после скандального расследования журналистов выразил позицию, что правительство должно немедленно искать выход для малого и среднего бизнеса в Украине, который просто может погибнуть если карантин продолжится.

"В городах на рынках торгуют не только фермеры, как принято считать - это и ФЛП, и даже небольшие компании, часто это семейный бизнес. Почему большие маркеты работают, собирая в закрытом помещении сотни людей, а рынки мы даже не планируем открывать? Почему кофе на Оболонской набережной или в Макдональдс с собой можно взять, а маленькая кофейня, соблюдающая все меры безопасности закрыта?", - внезапно задался вопросом нардеп.













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