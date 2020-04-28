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Нардеп Тищенко сделал выводы после скандала с рестораном "Велюр"

Депутат из фракции "Слуга народа" Николай Тищенко обратился к Кабмину в связи с упадком малого и среднего бизнеса на карантине

сегодня, 19:52 703
Автор:

• Екатерина Белоброва

Нардеп Тищенко сделал выводы после скандала с рестораном "Велюр"

Парламентарий от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко, чей ресторан "Велюр" попал под пристальное внимание журналистов, призвал правительство во главе с премьером Денисом Шмыгалем срочно разработать систему для открытия малого и среднего бизнеса до завершения карантина и полного подавления пандемии COVID-19. Об этом политик написал на своей странице в Instagram.

Так, по словам нардепа и владельца ресторана в центре Киева, правительству нужно спасать малый и средний бизнес, который буквально погибает в условиях карантина, который может продлиться неизвестно сколько. Тищенко убежден, что украинским предпринимателям необходимы послабления и возможность работать, чтобы выжить.

"В городах на рынках торгуют не только фермеры, как принято считать - это и ФЛП, и даже небольшие компании, часто это семейный бизнес. Почему большие маркеты работают, собирая в закрытом помещении сотни людей, а рынки  мы даже не планируем открывать? Почему кофе на Оболонской набережной или в Макдональдс с собой можно взять, а маленькая кофейня, соблюдающая все меры безопасности закрыта?", - внезапно задался вопросом нардеп.

Также Тищенко обозначил, что признателен расследованию журналистов, которые нацелены на торжество справедливости и равных условий работы для всех.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что нардеп Николай Тищенко ответил на обвинения в прессе, что якобы его ресторан в Киеве продолжает работу во время карантина как ни в чем не бывало.


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