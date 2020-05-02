Ослабление карантина в Черкассах: читатели «Комментариев» вынесли мэру Бондаренко вердикт

Новость о том, что городская власть Черкасс приняла решение ослабить карантин в городе и позволить работать предпринимателям, в последние несколько дней является едва ли не самой обсуждаемой в стране. В частности, жители страны разделились на два лагеря, один из которых поддерживает решение мэра города Анатолия Бондаренко, а другой – выступает против.



Портал "Комментарии" провел на своих страницах в соцсетях опрос касательно того, поддерживают ли читатели нашего сайта инициативу Бондаренко. Результаты опросов показали, что большинство украинцев поддерживают идею касательно ослабления карантина: 72% – за ослабления, 28% – против.





Кроме того, ослабление карантина поддерживают 86% харьковских читателей нашего портала, в то время, когда только 14% считают такое решение не верным.





Среди киевлян мнения разделились так: 82% – за, 18% – против.





В Одессе немного меньше людей поддерживают идею ослабления карантина: 73% -– поддерживают, 27% – выступают против.





В Днепре поддерживают идею Бондаренко 75% опрошенных читателей портала "Комментарии", против – 25%.





Среди подписчиков нашего Telegram-канала мнения разделились так:

- однозначно поддерживают – 56%;

- частично поддерживают – 34%;

- категорически против – 10%.





Политолог: "У власти теперь нет выбора. Народ закончил карантин"

С просьбой дать оценку результатам опросов портал "Комментарии" обратился к экспертам. Так, политолог Кирилл Сазонов отмечает, что ситуация в Черкассах носит скорее медийный, чем правовой характер. Мол, документ принят исполкомом, то есть коллективным органом. А коллективной ответственности по законам Украины не бывает.

"Так что юридических перспектив никаких. Да и подпись под решением не городского головы, а заместителя. Так что угрожать мэру Бондаренко нет смысла. То есть – просто большой медийный скандал без рисков и жертв. В отличие от Днепра, где мэр Филатов действительно нашел безупречные юридически варианты ослабить карантинную удавку на шее жителей города и предпринимателей", – рассуждает политолог.

По словам эксперта, если говорить о реальном грамотном сопротивлении глупым и бесполезным карантинным нормам – это про Днепр. А если про медийный скандал – это про Черкассы.

"Что касается общей ситуации, то народ устал от целого ряда нелепых и ненужных карантинных норм, – подчеркивает Кирилл Сазонов. – И после скандала с работающим рестораном "Велюр" никто не собирается эти нормы соблюдать. И у власти уже нет варианта – разрешить или запретить. Народ закончил карантин. Власть может сделать вид, что это она разрешила и сохранить видимость контроля. Может сопротивляться и ее отправят в игнор. Местная власть логично перед выборами встала на сторону народа. Центральная власть пошла по ошибочному пути борьбы с людьми и местными элитами. Результат печален и предсказуем..."

PR-консультант: "Мэр Черкасс быстрее всех сориентировался в ситуации"

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова подчеркивает, что проблема не в Черкассах, а в Киеве.

"Ресторан "Велюр", который нардепы оставили открытым и использовали для встреч – вот что возмутило людей, – уверена эксперт. – Получилось, как в знаменитой фразе, которую приписывают диктатору Франко: "Друзьям – всё, врагам – закон". Врагами себя почувствовали все, кто остался без работы, кого не выпускают за границу на заработки, у кого свернулся бизнес. То есть – большая часть населения страны".

Таким образом, отмечает Татьяна Лупова, открылась возможность возглавить эти своеобразные протестные настроения.

"Речь пока не идёт об активных действиях типа митингов. Но мы все в ожидании выборов, а руководство страны, создав несправедливые правила игры, дала возможность для Дон-Жуанства, – считает политэксперт. – Когда и кто заявит о том, что становится на защиту людей от решений власти – было лишь вопросом времени. В ситуации сориентировался мэр Черкасс. С точки зрения политической игры, он перехватил эстафетную палочку, которая просто лежала под ногами".

В ответ, подчеркивает Татьяна Лупова, власть решила показать силу.

"Проблема в том, – продолжает эксперт, – что силы в этой ситуации у власти нет. Юридически мэр Черкасс вряд ли что-то нарушил – решения принимались коллегиально. Стоило бы не усугублять конфликт, а максимально быстро его потушить и забрать инициативу в свои руки. Но, увы, не удалось. Дальше в ход пошли повестки, СМСки, хайп... И ведь проблема даже не в том, что сообщения с угрозами, действительно, мог написать пранкер (скорее всего, так и было). Вопрос в том, что никто не сомневается в самой возможности реального существования подобной переписки. То есть, не было массового – да вы что, они бы так никогда не поступили! Наоборот, люди уверены, что от властей можно ожидать чего угодно".

Любой скандал, отмечает Татьяна Лупова, имеет начало и конец. Этот тоже утихнет.

"Мэр и Ассоциация мэров наберут себе очков на этом конфликте. Власть их потеряет. Увы, но антикризисное реагирование руководства страны оставляет желать лучшего, – говорит эксперт. – И всё бы ничего – политические игры накануне выборов даже интересно смотреть и обсуждать. Но есть одно "но". Речь идет о карантине, о пандемии, о жизнях и здоровье людей. И вот эта главная ценность, увы, ушла уже даже не на второй план, а куда-то совсем далеко. Это плохо и страшно..."

Экономист: "Всенародно выбранный мэр стоит гораздо выше дяденек в дорогих костюмах"

Адвокат, кандидат экономических наук Виктор Гольдский, комментируя результаты наших опросов, подчеркивает: многие в Киеве забыли о том, что карантин вводили для безопасности людей, а не для перераспределения бюджета. А мэры – как "слуги народа", как глаз и слово народа, первыми слышат жалобы простых людей, и первыми должны на них откликаться. Тем более, что Украина идет по пути децентрализации.

"А это значит, что всенародно выбранный мэр стоит гораздо выше дяденек в дорогих костюмах, которым должности раздают их кумовья. Страна уже давно на карантине, и если офисных сотрудников или даже депутатов можно перевести на удалённую работу, то для фермера или мелкого предпринимателя из торговли – это невозможно. Поэтому они просто вынуждены искать какое-то решение и за помощью идут в городские и поселковые советы. Не в Киев же им идти, царю на бояр жаловаться", – говорит экономист.

В то же время Гольдский отмечает, что по-человечески мэра Черкасс Бондаренко понять можно, как можно понять мелкий и средний бизнес. При этом волею пера, без анализа динамики распространения вируса и оценки рисков отменить карантин тоже нельзя, убежден эксперт.

"Две недели назад православные отмечали Пасху и многие верующие, несмотря на риски, пошли в церковь. Латентный период коронавируса как раз и составляет две недели. Поэтому, ослаблять карантин и давать возможность бизнесу возродиться надо уже сейчас, но делать все надо с умом и постепенно. Не хотят ведь жители Черкасс превратить город в "украинский Ухань"?", – вопрошает Виктор Гольдский.

По мнению эксперта, власти оторвались от народа и не слышат его потребности. И для решения этой проблемы в масштабах всей страны нужна глобальная общественная инициатива или движение, которое бы позволило найти контакт между центральной властью, мэрами, мелким бизнесом и населением.

"Уже четко видно, что все эти спущенные сверху форматы, вроде Ассоциации городов, оказались бесполезными и чисто декоративнымии – для пиара и рекламы. А при возникновении кризисной ситуации, когда одному из членов Ассоциации понадобилась помощь и поддержка, так они стали страусов изображать: голову в песок и наутек. Нужны инициативы снизу, с привлечением СМИ и общественников, врачей и, главное, представителей бизнеса как в Киеве, так и в регионах. Только так можно найти решение, которое устроит всех. И кооперироваться надо быстрее так как этот взаимовыгодный формат должен быть запущен уже после 11 мая", – резюмировал Виктор Гольдский.

Напомним, городской совет Черкасс 30 апреля принял решение ослабить карантин, который ввели из-за пандемии коронавируса. В частности, решение касается работы предпринимателей, которые накануне вышли на акции протеста.

В результате против городского главы города Анатолия Бондаренко было открыто уголовное производство. Кроме того, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков опубликовал в своем Twitter обращение к Анатолию Бондаренко.

"Господин мэр города Черкассы, вы заигрались! Прекратите рисковать здоровьем и жизнью людей ради политических игр! Реагирование будет жестким", – написал Аваков.

Также Анатолий Бондаренко записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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