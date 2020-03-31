Записки эмигранта: Чехия. “Украинские студенты научили чехов списывать на экзаменах”

В поисках лучшей жизни украинцы едут покорять не только Польшу Германию , но и центральную Европу. Одна из самых популярных среди украинцев стран — Чехия. Согласно последней переписи населения, в 2016 году там проживало более 53 тысяч наших соотечественников. В большинстве случаев украинцы едут в Чехию получать образование и работать, при этом эмигранты на чужой земле нередко сталкиваются с проблемами. Одна из главных связана с поиском жилья по словам украинцев, чехи сдают в аренду квартиры за внушительные суммы и без мебели. Журналисты издания “Комментарии” пообщались с нашими земляками и узнали, с какими сложностями они столкнулись в Чехии и как к ним относятся местные жители.

Прага: “Вместо того, чтобы всем демонстрировать свой достаток, чехам проще поехать на море, купить квартиру и положить деньги на счет” 23-летняя Светлана Стефанская переехала в Чехию, когда ей было девять лет. Ее родители решили эмигрировать, чтобы улучшить свое финансовое положение. Сперва переехал отец-инженер, затем его супруга, а уже впоследствии и Светлана со своей сестрой. В Украине они жили в городе Яремче Ивано-Франковской области. Переехав, семейство обосновалось в столице Чехии Праге.

В Чехии девушке пришлось идти в новую школу, подстраиваться под местную систему обучения и искать точки соприкосновения с одноклассниками. Они же, в свою очередь, смеялись с чешского языка Светланы, который она на тот момент только начинала изучать. Университет в Праге тоже не оказался простой вершиной. Подход к образованию там отличается от украинского. В Чехии, например, списывание экзамена или контрольной работы — признак дурного тона и проявление неуважения к преподавателю. Забавно, но именно украинцы и россияне научили чехов пользоваться шпаргалками.

“В университеты, к сожалению, поступают украинские студенты, которые находятся в Чехии без присмотра. Очень неприятно смотреть на пафосных девушек. Понятно, что у нас принято выглядеть ухоженно, но высокие каблуки, короткие платья и яркий макияж не сильно подходят под такие места. Здесь другие приоритеты. Вместо того, чтобы всем демонстрировать свой достаток, чехам проще поехать на море, купить квартиру и положить деньги на счет. При этом внешне они будут выглядеть весьма скромно”, — отмечает украинка.



Впоследствии Светлана поступила в Чешский агротехнический университет, в котором учится и сейчас. Параллельно она работает финансистом. О размере своей зарплаты девушка не говорит, ссылаясь на трудовой договор.

“Сейчас я работаю финансовым специалистом. Благодаря тому, что в университете можно не посещать все пары, а только лекции, реально работать 2-3 дня в неделю. Не могу сказать, что найти работу здесь тяжело. По моему опыту, на это уйдет до месяца. Если сделать хорошее резюме, проблем не будет. А вот трудности возникнут, если человек не знает английского и чешского языка и не имеет высшего образования. Во время собеседования нужно показать, что вы не боитесь работы и с радостью можете всему учиться”, — делится с “Комментариями” Светлана.

Украинка также подчеркнула, что плюсы жизни в Чехии — хорошие условия для работы и обучение. Приятным бонусом для студентов станет и возможность путешествовать по доступным ценам. А вот из минусов девушка выделила расизм, дорогие цены на аренду жилья и разницу в менталитете. Возвращаться же на родину украинка уже не планирует.

“В Украину, скорее всего, не вернусь. Но посмотрим, как жизнь сложится. В Украине я родилась, там есть душевность. Здесь мне не хватает традиций. Я прожила в Чехии большую часть своей жизни, поэтому не могу не считать ее своим домом”, — заключила Светлана Стефанская.

Брно: “Возникли сложности с получением зарплаты и поиском жилья”

Киевлянин Алексей Грущенко переехал в Чехию два месяца назад. Там он работает экспертом в области переводов и компьютерной лингвистики. Зарабатывает мужчина в республике 40 тысяч гривен в месяц. По его словам, этих денег для самостоятельной жизни в городе Брно достаточно. Однако в будущем Алексей планирует перевезти в Чехию семью, поэтому пока что выводы о доходах делать не берется. Переехать же в другую страну он решил из-за семейных трудностей.





“Ко мне обратилась международная лингвистическая корпорация, у которой главный офис в британском Кембридже. Мне предложили работу переводчика и компьютерного лингвиста в чешском городе Брно. Я не один день об этом думал, но, посоветовавшись с супругой, пришел к выводу, что стоит попробовать. Теперь я работаю переводчиком и компьютерным лингвистом. Занимаюсь переводами с английского и чешского языков на украинский и русский”, — делится с нами Алексей Грущенко.





По словам киевлянина, каких-то существенных сложностей на чужой земле у него не возникло. Однако непросто было подстроиться под систему выплат заработной платы. Если в Украине работодатели своим сотрудникам могут выплачивать зарплату два раза в месяц, то в Чехии с этим дела обстоят иначе. Оклад там начисляется в середине следующего месяца. Например, зарплату за январь работник получает в феврале, а за февраль — в марте.

“Еще здесь очень трудно с жильем. Чехи любят сдавать пустые квартиры без мебели за баснословные деньги. В квартире у них может быть оборудована только кухня, а спальня — нет. Арендодатели рекомендуют покупать мебель в супермаркетах. Сейчас я живу в комнате, которую мне помогли найти знакомые белорусы. Кроме того, чехи предпочитают сдавать жилье людям без семьи и детей, а также студентам. В приоритете, конечно же, и местные жители”, — подчеркивает украинец.





О своем возвращении в Украину мужчина пока не думает. Он говорит, что все будет зависеть от сроков реализации проекта, над которым он сейчас работает в чешской компании.





“Заставить меня вернуться в Украину может срок окончания проекта (пока что неизвестно, на какое время он рассчитан, — ред.). А также, если не будет в положительную сторону двигаться вопрос с жильем. Не исключаю, что могу вернуться, в Украину, если в ней улучшится экономическая и политическая ситуации”, — отмечает Алексей.

Хвалетице: “В Чехии дорогой интернет и медицинская страховка” Уроженка Николаева Светлана Цесько эмигрировала в Чехию в 2019 году. На тот момент там уже 10 лет работал ее муж. Он — частный предприниматель. Главная причина, по которой семья решила выехать за границу — образование детей и стабильная работа. Семейство обосновалось в городе Хвалетице. Там они купили в ипотеку квартиру и две машины, устроили ребенка в школу.

“Старшая дочь там легко адаптировалась. Она в 9-м классе. Учителя хорошо помогают с изучением чешского языка — даже сделали для нее особое расписание: занятия проходят два раза в неделю, бесплатно. Она заметила разницу в отношении здесь и в Украине. К примеру, в Чехии нет давления. До 18 лет подросток имеет 75-процентную скидку на проезд в автобусах и поездах. При поступлении в колледж — Чехия берет на себя ее медстрахование”, — рассказывает нам Светлана.

Украинка также подчеркнула, что в Чехии до шести лет ребенок может ездить бесплатно на всех видах транспорта. Кроме того, государство выплатит семье пособие за рождение второго ребенка — 11 тысяч долларов.

“Здесь бесплатные садики и школы. Кстати, полноценный обед в школе стоит 28 гривен. Воспользовались медицинской страховкой — обратились к детскому врачу, нам выписали два вида мазей. В аптеке их выдали бесплатно”, — отмечает женщина.





По ее словам, в стране на всех уровнях поддерживается малое предпринимательство. Это обеспечивает отсутствие коррупции, решает проблемы с налоговыми органами и другими госструктурами.

“Главное, что требуется от бизнесмена — честно развивать свою компанию, заниматься только теми видами деятельности, которые разрешены действующим законодательством. В Чехии практически исчезло такое понятие, как “экономические преступления”. Предприниматель максимально защищен государством от проблем. Чего, к сожалению, не скажешь о нашей стране. Есть стабильность в экономической сфере. Чехия давно не знала крупных кризисов и серьезных финансовых катастроф, что обеспечивает предпринимателю полную уверенность в завтрашнем дне”, — говорит Светлана Цесько.

Примечательно, что украинский стаж работы, который наши соотечественники получили на родине, будет учтен в Чехии при выходе на пенсию. А она, в среднем, там составляет 12 тысяч крон (более 13 тысяч гривен).

Минусом женщина считает сложность в адаптации. Происходит это из-за того, что рядом нет друзей и близких, а также сказывается незнание языка. Кстати, по словам Светланы, выучить его не так уж и сложно, потому что в нем много русских и украинских слов.

“Минус еще в том, что здесь высокая стоимость медстраховки: минимум 7 тысяч гривен при долгосрочной визе. Запись к доктору здесь минимум через 20—25 дней. В Чехии самая высокая стоимость в Европе за мобильную связь и интернет. На разговоры по телефону уходит минимум 200 крон (218 гривен), на безлимитный интернет — 900 крон (982 гривны). Кроме того, магазины и аптеки в воскресенье здесь закрыты. В будние дни чехи работают с 6:00 до 15:00. А в государственные праздники не работают абсолютно все магазины и предприятия”, — подчеркивает украинка. Брно: “Если вернусь в Украину, открою бизнес” Для 19-летней Оксаны Скалош в приоритете было образование. Поэтому в 2017 году она уехала в Чехию. Там же учится и ее старший брат. Сами они из Закарпатской области. Оксана поступила в университет имени Менделя на специальность “менеджер по туризму” в городе Брно.

Чешский язык девушка выучила за год. Во время обучения в школе, в 10 и 11 классах, она ходила на дополнительные занятие по изучения чешского. Кроме того, в самой Чехии, по ее словам, проводятся курсы для иностранцев, которые хотят поступать в учебные заведения. Длятся они год и после их окончания абитуриент уже свободно владеет языком и не испытывает трудностей во время учебы.

“У нас в университете есть преподаватель, который не любит иностранцев. Это касается не только украинцев, но и россиян, даже граждан Казахстана. По его мнению, мы в Чехию приезжаем “на дешеву юшку”. Есть такие люди. Но есть и те, которые желают всего хорошего и пытаются помочь, чем могут”, — рассказывает нам Оксана.

Параллельно с обучением украинка зарабатывает деньги. Первую работу Оксана нашла через фирму, которая занимается трудоустройством иностранцев. Со второй помог брат, а третью нашла через сайты с вакансиями.

“Я работала в супермаркете пекарем. Получала 5 тысяч крон в месяц (5,5 тысяч гривен), но это была не полная ставка. Потом была продавцом-консультантом, на этой работе в месяц тоже выходило около 5 тысяч крон. Сейчас устроилась тренером по здоровому питанию. Работаю первый месяц. Зарплату еще не получала, но обещают до 5 тысяч крон во время испытательного срока, а после него — 10 тысяч крон (11 тысяч гривен)”, — делится с “Комментариями” украинка.

Живет Оксана в университетском общежитии. Девушка рассказывает, что в их комнатах есть новая мебель, душ и туалет. Единственный, несущественный недостаток — общая кухня.

“Первая моя соседка была девушка с Нигерии, мы подружились. Теперь я живу с украинкой, с которой познакомились еще на первом курсе. Жить вместе стали уже на втором. Комнаты здесь у всех хорошие, причем все живут в равных условиях”, — говорит Оксана.

Из минусов девушка выделяет трудность с устройством на работу официально. Для этого необходимо собрать внушительную стопку документов, подтвердить свой статус в Чехии и получить визу.

Девушка также сетует на то, что жить в Чехии весьма дорого. В сравнении с Украиной, зарплаты там выше, однако и уровень жизни дороже. Чего стоит только медицинская страховка. О своем возвращении на родину девушка пока не знает. В ее планах — путешествия.

“Я еще не решила, вернусь ли в Украину. Но вернуться назад хочу. Пока не знаю, получится ли, но мне хочется открыть дома бизнес”, — заключила Оксана Скалош. Месяц жизни в Чехии: что и почем







Фото: личный архив Людмилы Грубник, Светланы Стефанской, Алексея Грущенко, Светланы Цесько и Оксаны Скалош

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!