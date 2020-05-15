Выборы по почте и польский "Зеленский" в оппозиции: особенности президентской гонки в Польше

В среду 12 мая большинство депутатов нижней палаты парламента Польши (Сейм) поддержали законопроект о выборах президента, который разрешает польским гражданам голосовать не только на избирательных участках, но и дистанционно, отправляя бюллетени почтой. Чтобы документ приобрёл высшую юридическую силу его должны рассмотреть и одобрить члены верхней палаты (Сената) в течении 30 дней. Изначально, президентские выборы были запланированы на 10 мая. Депутаты от правящей президентской партии "Право и справедливость" предлагали в условиях карантина ограничиться голосованием по почте. Однако, такая процедура не прописана в польском избирательном законодательстве и встретила скептическую реакцию со стороны представителей оппозиции.



Определиться с процедурой голосование в положенные сроки не успели. Впервые в истории Польши президентские выборы проходили с закрытыми дверьми избирательных участков и нулевой явкой. Если законопроект о выборах президента пройдёт через Сенат, то, скорее всего, голосование состоится в июне-июле. При этом стоит отметить, что полномочия действующего президента Польши Анджея Дуды истекают в начале августа. В отличие от 50 стран мира, где очередные выборы были отложены до лучших времён, власти Польши спешат провести их во время пандемии коронавируса, несмотря на вероятность заражения на избирательных участках и сложность организации голосования по почте. На это есть причины.

Президентские выборы в Польше: лимит доверия

Политолог-международник Георгий Кухалейшвили считает, что польские власти торопятся с проведением выборов, поскольку время играет не в их пользу. По его словам, партия "Право и справедливость" и президент Дуда в ответе за страну, которая переживает негативные последствия карантина. Эксперт полагает, что в таких условиях любой промах и даже ухудшение эпидемиологической ситуации в Польше будет использован для критики со стороны оппонентов.

"Польша остаётся одной из немногих европейских стран, где количество новых случаев заражения коронавирусом не идёт на спад несмотря на то, что польское правительство предприняло все меры предосторожности: ввело жёсткий карантин, закрыло границы. Коронавирусом заразились свыше 15 тыс. поляков. Болезнь унесла жизни восьми сотен человек. С недавних пор, власти Польши смягчили карантин, разрешили открыть гостиницы, крупные торговые центры, стадионы, музеи и галереи", – отмечает Кухалейшвили.

Аналитик Джоанна Берендт полагает, что руководство партии "Право и справедливость" выступает за проведение выборов в существующих условиях поскольку опасается, что из-за экономической нестабильности в результате карантина, многие избиратели отвернуться от них. По данным Еврокомиссии, ВВП Польши снизится на 4,25% в 2020 г. из-за снижения в стране покупательной способности и сокращения объёмов экспорта в период пандемии. Прогнозируется, рост уровня безработицы в Польше с 2,9% в декабре 2019 г. до 7,5% в этом году. Ожидается увеличение дефицита бюджета до 9% от ВВП в связи с выделением правительством крупных сумм денег на поддержку экономики во время карантина и налоговых послаблений.

По мнению Кухалейшвили, Дуда опасается, что польские граждане могут разочароваться в действующей власти, которая не справилась с вызовом коронавируса. До кризиса Польша демонстрировала серьёзные экономические успехи, а партия "Право и справедливость" заслужила поддержку граждан благодаря щедрой социальной политике. При Дуде полякам подняли минимальную зарплату с 500 до 900 евро, правительство выделило 5 млрд долл. на соцподдержку польским многодетным семьям, детям-инвалидам, реализацию программы по стимулированию рождаемости. "Право и справедливость" снизило пенсионный возраст. Пенсионная реформа обошлась польской казне почти 2,8 млрд долл.

Не удивительно, почему консерваторы одержали убедительную победу на парламентских выборах в прошлом году, сохранив большинство мест в Сейме. На президентских выборах они хотели закрепить успех. Лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский обещал дополнительные выплаты пенсионерам, снижение налоговой нагрузки польским гражданам младше 26 лет. Консерваторы собирались выделить до 10,5 млрд долл. для построения в Польше общества всеобщего благоденствия. За время их нахождения у власти Польша стала 7-й экономикой в ЕС, в стране увеличилась деловая активность, уровень жизни, а ВВП достиг полтриллиона евро. В стране наблюдался строительный бум, шли инвестиции в банковский сектор, перспективные направления бизнеса, такие как разработка видеоигр.

Коронавирус спутал карты партии "Право и справедливость" и в условиях экономического кризиса придётся проводить непопулярные меры, свернуть социальные программы, сократить расходы. Дуда отказался от продления своих полномочий, поскольку в условиях кризиса его популярность будет снижаться. Только благодаря победе на выборах он сможет остаться на второй срок. По данным опубликованного на сайте Statista социологического исследования, которое проводилось в конце апреля, Дуда является фаворитом предвыборной гонки и за него готовы отдать голоса 63% респондентов.

Президентские выборы в Польше: оппозиция к бою готова

В условиях кризиса польская оппозиция ищет любой повод для того, чтобы подорвать позиции партии "Право и справедливость". На прошлогодних парламентских выборах, члены оппозиционных партий и независимые политики заняли большинство мест в Сенате. Ранее оппозиция во главе с социал-демократической партией "Гражданская платформа" критиковала власть за ограничение самостоятельности судей, их увольнение и преследование, а также за нежелание размещать на территории Польши беженцев-мусульман по плану Еврокомиссии. Однако, поляков, за исключением интеллигенции из крупных городов, совершенно не заботили эти проблемы, и их устраивала внутренняя политика партии "Право и справедливость".

Теперь же остроты добавляют экономические сложности. Сторонники оппозиции зацепились за инициативу партии "Право и справедливость" провести голосование по почте и доказывают недемократичность и антиконституционность такого способа, пытаются обвинить власть в намерении фальсифицировать результаты выборов.

Европарламент и ОБСЕ предупредили, что невозможно провести прозрачные выборы таким способом. Несмотря на карантин, в стране состоялись митинги против голосования по почте. Промедление с проведением президентских выборов и ухудшение социально-экономической ситуации играет на руку оппозиции. Партия "Гражданская платформа" предложила отложить президентские выборы на год. Не исключено, что законопроект о выборах президента будет заблокирован в Сенате, чтобы потянуть время.

Президентские выборы в Польше: основные соперники консерваторов

На пост президента баллотируются десять кандидатов, но пока они сильно отстают от Дуды в предвыборной гонке. Самым популярным среди оппозиционеров является независимый кандидат, журналист и шоумен Шимон Головня. За него готовы отдать голоса 11% избирателей. В какой-то степени его можно сравнить с президентом Украины Владимиром Зеленским. Головня выступает против голосования по почте и близок в своих взглядах к европейским зелёным и либералам. Он предлагает к 2050 г. отказаться от использования угля и перевести 75% энергетики Польши на возобновляемые источники энергии.

Головня позиционирует себя как защитник прав представителей сексуальных меньшинств, выступает за то, чтобы местные власти отказались от ранее принятых от резолюций о "зонах, свободных от идеологии ЛГБТ". Он выступает за налаживание испорченных консерваторами отношений с ЕС и создание польско-украинского института социально-исторического диалога для преодоления споров на почве исторической партии. Представители партии "Право и справедливость" обвиняют УПА в массовых убийствах поляков на Западной Украине в годы Второй Мировой войны.

На пост президента баллотируется и бывший министр труда и социальной политики Владислав Косиняк-Камыш от "Польской народной партии". Ключевыми положениями его предвыборной кампании является модернизация и повышение боеспособности польской армии, усиление позиций Польши в ЕС, как самостоятельного центра силы в международных отношениях, увеличение зарплат медработникам, отмена НДС на проекты в сфере экологического питания и зелёной энергетики, создание независимых судов. Косиняк-Камыш выступает за привлечение украинских мигрантов на рынок труда Польши и считает, что без их рабочих рук экономика Польши остановится. Ему доверяют 7% граждан.

Столько же поляков поддерживают кандидата от ультраправой партии "Конфедерация" Криштофа Босака. Он пытается отнять голоса у Дуды на правом фланге и перетянуть на свою сторону ультранационалистов, с которыми заигрывает "Право и справедливость". Партия "Конфедерация" традиционно выступала за сближение с Россией и имеет имидж агента влияния Кремля. Молодой политик Босак, напротив, достаточно критически относится к РФ и раскритиковал Владимира Путина за то, что он возложил на Польшу ответственность за "Холокост" во время визита в Израиль в этом году. В то же время Босак придерживается более жёсткой позиции по отношению к Украине, нежели партия "Право и справедливость" и считает, что приток украинских мигрантов в Польшу приводит к разногласиям в парламенте и спорам на исторической почве.

Левый лагерь представляет кандидат в президенты гей Роберт Бедронь от партии "Весна". Согласно опросу Statista в конце апреля Бедроня поддерживали менее 10% избирателей. Когда политики левого толка находилась у власти, то дела в польской экономике были хуже, чем сейчас. Социалисты ассоциируются у поляков с тяжёлыми временами.

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