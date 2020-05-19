Польский фронт в газовой войне США и России

Польша отказалась продлить срок действия договора о транзите природного газа из России по своей территории. Документ Москва и Варшава подписали в 1996 году и 17 мая его срок истек. Россия поставляла природный газ в Евросоюз по газопроводу "Ямал-Европа", который проходит через территорию Польши. Польское правительство приняло такое решение по ряду причин и, по сути, открыло новый фронт в газовой войне России и США на европейском рынке голубого топлива.



Ценовой спор России и Польши

Одной из причин, по которой Польша решила отказаться от транзита российского природного газа через свою территорию, является несогласие с ценовой политикой "Газпрома". Россияне продают природный газ полякам по цене свыше 475 долл. за тысячу куб. м. Эксперты по вопросам энергетики Мачей Мартевич и Марек Стрелецкий считают, что цена на газ, которую предлагает "Газпром" по долгосрочным контрактам, выше, чем на нефть. Кроме того, цена на газ привязана к цене на "черное золото", которое обесценилось с начала года. До недавнего времени польская фирма PGNiG добивалась от россиян скидки на 15% по долгосрочному контракту и даже выиграла арбитраж в Стокгольме по данному вопросу в конце марта. Согласно решению арбитража, "Газпром" обязан пересмотреть цены на газ для Польши. Польские власти требовали от россиян вернуть им 1,5 млрд долл., которые они переплатили за природный газ в последние годы.

Однако, "Газпром" продолжил продавать полякам природный газ по старым ценам. В условиях нефтяного кризиса и снижения мировых цен на чёрное золото, России крайне невыгодно снижать цены на газ для такого сравнительно крупного потребителя природного газа как Польша. В 2018 г. "Газпром" поставил для потребностей польского рынка около 10 млрд куб. м природного газа. По мнению Мачея Мартевича и Марека Стрелецкого, "Газпром" собственноручно создал прецедент снижения цен на голубое топливо в Европе. В мае российский газовый монополист снизил цену для Литвы на 23%. До этого литовцы покупали газ из РФ по цене 484 долл. за тысячу куб. м. В то же время, Германии Россия продает газ по цене 371 долл. за тысячу куб. м. Возможно, польская сторона специально играет на нервах у Кремля, закрывая транзит через свою территорию, чтобы вынудить пойти на уступки по вопросу цены.

Отказ Польши от российского газа: политический подтекст

Политолог-международник Георгий Кухалейшвили считает, что Польша отходит от транзита российского газа поскольку в планах страны сократить энергетическую зависимость от России.

"Польша намерена прекратить покупать природный газ в России в 2022 году. К этому времени польская фирма Gaz-System и датская компания Energinet планируют ввести в строй Балтийский трубопровод в рамках своего совместного предприятия, который позволит поставлять 10 млрд куб. м природного газа в год с месторождений в Норвегии, – напоминает эксперт. – В начале мая началось строительство газопровода. Также с 2015 г. в городе Свиноуйсьце работает регазификационный терминал, способный принимать 5 млрд куб. м сжиженного природного газа из США и Катара".

Кухалейшвили убежден, что отказ Польши от транзита российского природного газа имеет под собой ярко выраженный политический подтекст. Тем самым, Варшава пытается позиционировать как самодостаточный центр силы в Евросоюзе. Польша играет роль противовеса франко-германскому тандему в вопросах европейско-российских отношений. Если канцлер Германии Ангела Меркель выступает за укрепление энергетического сотрудничества с Россией и поддерживает строительство газопровода "Северный поток – 2", а президент Франции Эммануэль Макрон за формирование единого пространства в области безопасности и экономического сотрудничества от Лиссабона до Владивостока, то в Польше относятся к РФ как к угрозе своего существования и не хотят, чтобы зависимость от поставок энергоносителей была использована в качестве повода для шантажа.

Поляки научены горьким опытом "нулевых" годов, когда из-за газовых войн России и Украины, европейские страны испытывали энергетический голод в зимнюю стужу. Вероятно, Польша усвоила урок агрессии России на востоке Украины и теперь не жалеет средств и сил на укрепление национальной безопасности, в том числе её энергетической составляющей. Благодаря поставкам норвежского, американского и катарского природного газа Варшава сможет покрыть свои внутренние потребности, которые составляют порядка 17 млрд куб. м.

По мнению экономиста Виктора Катона, с учётом собственной добычи, а также объёмов, поставляемых по Балтийскому трубопроводу и с терминала в Свиноуйсьце, ежегодно в распоряжении Польши будет находиться 22 млрд куб. м природного газа. Катон полагает, что излишки природного газа могут поставляться из Польши в Литву, которая также зависит от поставок "Газпрома", и в Украину.

"Польские проекты не станут альтернативой российским газопроводам "Северный поток" и "Турецкий поток", которые позволяют в совокупности поставлять в Европу до 90 млрд куб. м природного газа. Однако, своими действиями Польша может повлиять на сокращение доли "Газпрома" на газовом рынке Европы. Россия поставляет транзитом через территорию Польши порядка 33 млрд куб. м природного газа в год. Это 13,5% от общего объёма поставок "Газпрома" в 2018 г. (243,3 млрд куб. м природного газа)", – отметил Катон.

Польский фронт: цель - ослабить экономику РФ

По словам Георгия Кухалейшвили, газовый демарш Польши отвечает интересам США и руководства ЕС, которые выступают за диверсификацию европейскими странами направлений импорта углеводородных ресурсов и сокращение их зависимости от поставок энергоносителей из России. В декабре 2019 г. президент США подписал закон о санкциях в отношении компаний, которые участвуют в строительстве газопровода "Северный поток – 2". Совет ЕС 15 апреля принял новую директиву, согласно которой поставщик природного газа и фирма, отвечающая за его транспортировку, должны быть разными юридическими лицами.

""Газпром" обязан передать "Северный поток – 2" под управление не связанной с ним компании, а значит не сможет использовать поставки газа по трубопроводу в качестве инструмента для шантажа. Под угрозой американских санкций даже Федеральное сетевое агентство Германии отказало компании "Газпром" вывести газопровод из-под норм европейского законодательства", – говорит Кухайлешвили.

Отказавшись от транзита российского газа, Польша открыла второй фронт в газовой войне США и России за европейский рынок. Вашингтон и Варшава совместными усилиями вытесняют "Газпром" из Европы. Освободившиеся ниши на газовом рынке возьмут поставщики из США. С 2016 г. американские компании поставили в ЕС ориентировочно 19,5 млрд куб. м природного газа. Для этого уже идёт подготовка почвы. В планах ЕС создать новые газовые терминалы в Хорватии, Греции, Испании, Ирландии, Швеции. Евросоюз выделил Хорватии для этих целей 124 млн евро, а ещё 128 млн евро – на расширение пропускной способности польского терминала в Свиноуйсьце. Существующая портовая инфраструктура Евросоюза позволяет импортировать 150 млрд куб. м сжиженного природного газа.

После выхода Великобритании из ЕС, Польша стала основным проводником интересов США в Европе. Вместе они рассчитывают отдалить Евросоюз от РФ и противодействовать влиянию франко-немецкого тандема. Действия Штатов и Польши рассчитаны на то, чтобы ослабить сырьевую экономику России, а также усилить эффект действующих антироссийских санкций.

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