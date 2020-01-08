Язык

Українська

Русский

Coinspot 12.12.2019

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 08.01.2020

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tur
Comm:Year
Comm:franchise
НОВОСТИ Все новости

Почему нельзя быстро худеть после праздников

Во время праздников фигура могла пострадать

сегодня, 13:00
Автор:

• Светлана Шкурупий

После праздничных застолий многие жалуются на появление лишних килограмм и активно ищут различные диеты. Но врачи не советуют быстро сбрасывать вес после "сытных" выходных. Об этом сообщает издание 24tv.

Специалисты рекомендуют понаблюдать за своим весом в течении недели, если цифра на весах будет оставаться прежней или увеличится, тогда стоит пересмотреть свой рацион и полностью исключить из него калорийную пищу. Остановить процесс набора веса в его начале можно более эффективно, чем, когда он станет привычным для человека.

В первую очередь, не стоит переедать, ведь желудочно-кишечный тракт должен восстановить свой привычный режим работы. Спустя несколько дней пищеварительная и ферментная функции должны прийти в норму. Для ускорения результата можно увеличить количество воды в рационе, только избегайте газированных напитков. 

Напомним, какие советы помогут справиться с перееданием после рождественских праздников. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какие пищевые привычки мешают сбросить лишние килограммы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://24tv.ua/health/ru/vrach_objasnila_pochemu_srazu_posle_prazdnikov_ne_nuzhno_hudet_n1095879
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...