Почему нельзя быстро худеть после праздников

После праздничных застолий многие жалуются на появление лишних килограмм и активно ищут различные диеты. Но врачи не советуют быстро сбрасывать вес после "сытных" выходных. Об этом сообщает издание 24tv.

Специалисты рекомендуют понаблюдать за своим весом в течении недели, если цифра на весах будет оставаться прежней или увеличится, тогда стоит пересмотреть свой рацион и полностью исключить из него калорийную пищу. Остановить процесс набора веса в его начале можно более эффективно, чем, когда он станет привычным для человека.

В первую очередь, не стоит переедать, ведь желудочно-кишечный тракт должен восстановить свой привычный режим работы. Спустя несколько дней пищеварительная и ферментная функции должны прийти в норму. Для ускорения результата можно увеличить количество воды в рационе, только избегайте газированных напитков.

Напомним, какие советы помогут справиться с перееданием после рождественских праздников.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какие пищевые привычки мешают сбросить лишние килограммы.