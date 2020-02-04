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Медики рассказали, когда лук может быть токсично опасен

Лук является источником многих витаминов и минералов

сегодня, 12:35
Автор:

• Светлана Шкурупий

Медики рассказали, когда лук может быть токсично опасен

О полезных свойствах лука известно давно, ведь этот продукт является природным антибиотиком. Но американские врачи рекомендуют основательно подходить к выбору лука, ведь в некоторых ситуациях он может быть токсичен.

Исследователи предупреждают, что этот продукт может содержать опасные для организма вещества - афлатоксины. Эти органические соединения повышают риск развития онкологических заболеваний, поэтому считаются скрытой угрозой для здоровья. Обычно они накапливаются в продуктах питания, которые неправильно хранятся (при высокой влажности или температуре).

Специалисты говорят, что при выборе лука стоит обратить внимание на его внешний вид, если на нем есть черные отметины, вполне возможно, он уже начал портиться и заражен токсичными веществами. Такой продукт опасен для организма и его ни в коем случае нельзя употреблять.

Напомним, как предотвратить накопление токсинов в организме.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие сладости способны очистить организм от вредных веществ и токсинов.


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Источник: https://foodandmood.com.ua/rid/food/1176575-chernye-otmetiny-kogda-luk-mozhet-byt-toksichno-opasen
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