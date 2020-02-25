Когда поздние приемы пищи не вредят здоровью

Американские исследователи говорят, что ночные приемы пищи не вредят организму, ведь все зависит от образа жизни человека. Об этом сообщает издание Medikforum.

Эксперты утверждают, что люди, которые привыкли ложиться спать очень поздно, могут позволить себе ночной перекус и в 11 часов вечера. Главное правило - между сном и приемом пищи должно пройти 2-3 часа. За это время еда успеет перевариться и желудку не придется активно работать всю ночь. Также медики отмечают, что поздний ужин не влияет на появление лишнего веса, если еда легкая и не калорийная. Ожирение возникает при большом потреблении калорий, отсутствии спорта и сидячем образе жизни.

Если вы часто устраиваете ночные перекусы, тогда включайте в свое меню сваренные яйца, орехи, нежирный йогурт и побольше свежих овощей. Такая пища не вредит здоровью, а наоборот, поможет в борьбе с лишними килограммами.

Напомним, как поздние перекусы влияют на состояние зубов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какие продукты можно смело есть после 18.00 и не переживать за фигуру.

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