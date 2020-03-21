Врачи объяснили, почему вредно есть хлеб с вареньем

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Рацион питания должен быть не только вкусным, но и полезным. Врачи выделили несколько продуктов, которые нельзя сочетать, потому что они могут навредить здоровью.
Эндокринологи утверждают, что лучше отказаться от употребления белого хлеба с вареньем, несмотря на то, что такой бутерброд нравится и взрослым, и детям. А все дело в том, что в состав этих продуктов входят быстрые углеводы, которые повышают уровень сахара в крови. Если часто употреблять хлеб с вареньем, может возникнуть сахарный диабет, а также воспалительные процессы в желудочно-кишечном тракте.
Помимо этого, врачи не рекомендуют сочетать какао с молоком, потому что такой напиток мешает усвоению кальция - элемента, необходимого для укрепления наших костей, а значит польза для организма будет минимальной. Также не стоит совмещать пиццу и газированные напитки - они приводят к лишнему весу и проблемам с пищеварением.
Напомним, какие продукты идеально сочетаются друг с другом.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты питания лучше не сочетать с алкоголем.
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