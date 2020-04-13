Сколько воды в сутки должен получать ребенок

Если вы переживаете по поводу того, что ваш ребенок пьет слишком много воды, или наоборот, регулярно отказывается ее пить, то предлагаем вам ознакомиться с детскими нормами потребления жидкости.

Педиатры утверждают, что дети от года до двух лет должны в сутки получать не менее 600-800 мл жидкости. Для дошкольников норма составляет от 1 литра до 1,7 л в день. Младшие дошкольники должны выпивать от 1,7 л до 2 л в сутки. А подростки - 2-2,5 л в день.

Следует помнить, что во время интенсивного роста организму ребенка требуется чуть больше жидкости, чем обычно. Например, в 6-7 лет и в пубернатном периоде. Также потребление воды ребенка может увеличиться при повышенной температуры тела и в жаркие дни.

К слову, в эти нормы потребления входит не только выпитая обыкновенная питьевая вода, но и любая другая жидкость (чай, компот, супы, соки и прочее).

Напомним, как выработать привычку пить больше воды в сутки.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, при каких проблемах со здоровьем помогает питье воды на голодный желудок.

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