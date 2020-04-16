Что будет с организмом, если есть яблоки каждый день

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Яблоки, благодаря своему богатому витаминному составу, обладают многими полезными свойствами. Эксперты советуют добавлять их в свой рацион регулярно, ведь они улучшают работу сердечно-сосудистой системы.
Эксперты в ходе исследования выяснили, что этот вкусный фрукт способен повлиять на уровень "вредного" холестерин и тем самым укрепить сердце и сосуды. В эксперименте взяли участие 40 добровольцев, которых разделили на две группы. Первая в течение двух месяцев ежедневно употребляла 2 яблока, а вторая - яблочный сок. Затем группы поменялись и в таком режиме питались еще два месяца.
Результаты эксперимента показали, что у людей, которые каждый день едят яблока показатели холестерина снижаются на 5,8%, а при употреблении сока - на 6,1%.
Ученые объясняют, что в плодах фрукта намного больше витаминов, клетчатки, антиоксидантов и полифенолов, поэтому они более полезны и эффективны в этом случае, чем сок.
Напомним, что яблоки не рекомендуют есть сразу после приема пищи. Стоматологи говорят, что из-за яблочной кислоты может пострадать зубная эмаль.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, сколько микробов содержится в одном яблоке.
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