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Медики назвали лучший десерт для диабетиков

Этот десерт не только вкусный, но и полезный

сегодня, 10:00
Автор:

• Светлана Шкурупий

Медики назвали лучший десерт для диабетиков

Людям, у которых повышенный сахар в крови, стоит придерживаться определенной диеты. Особенное внимание стоит уделять сладостям. Но медики определили десерт, который вполне разрешен диабетикам, и он не только вкусный, но и очень полезный.

Специалисты утверждают, что людям, страдающим сахарным диабетом нужно употреблять йогурты. Но важно, чтобы в составе продукта были пробиотики - полезные бактерии, которые благоприятно действуют на работу организма, в частности пищеварительной системы. В натуральных йогуртах много кальция, белка и низкое количество углеводов, а в паре с пробиотиками они помогают снизить в крови показатели сахара.

Помимо этого, йогурт нормализует работу желудочно-кишечного тракта, очищая организм от шлаков, токсинов и вредных веществ. Этот продукт, приготовленный в домашних условиях, и вовсе служит отличной профилактикой диабета второго типа.

Напомним, какой сок поможет избавиться от ожирения и диабета.

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Источник: https://telegraf.com.ua/zhizn/zdorove/4973357-nazvan-luchshiy-desert-dlya-diabetikov.html
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