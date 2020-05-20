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Эксперты назвали основную причину скопления жира на бедрах

Появление жира на бедрах беспокоит каждую девушку

сегодня, 03:25
Автор:

• Светлана Шкурупий

Эксперты назвали основную причину скопления жира на бедрах

Бедра и ноги - одни из самых проблемных зон, потому что именно на этих участках тела накапливаются "жировые ловушки". Израильские специалисты утверждают, что основной причиной скопления жира на бедрах являются не калорийные продукты (хотя вредный рацион влияет на фигуру), а малоподвижный образ жизни.

Эксперты говорят, что чаще всего на проблему жировых отложений на бедрах и ногах жалуются женщины. Многие из них упорно стараются избавиться от "лишнего" с помощью правильного питания и спорта. Но физической активностью необходимо заниматься не раз-два в неделю, а каждый день.

Специалисты утверждают, что жир на бедрах и ногах увеличивается, если человек в течение дня очень мало двигается. И лишний вес будет только прибавляться, если не соблюдать правильного режима питания. 

На данный момент, у огромного процента людей сидячая работа, им приходиться долгое время сидеть в одном положении, поэтому не удивительно, что ноги и бедра страдают наибольше, хотя при таком образе жизни, могут начаться проблемы и со спиной. 

Низкая физическая активность приводит не только к образованию жировых отложений на проблемных местах, но и общему ухудшению здоровья. 

Людям, у которых сидячая работа, советуют делать регулярные 15-минутные перерывы. Необходимо встать и походить по офису или выйти на улицу и подышать свежим воздухом. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как сжечь лишний жир на бедрах.


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Источник: https://u-news.com.ua/91474-nazvana-glavnaja-prichina-skoplenija-zhira-na-bedrah.html
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