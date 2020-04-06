Язык

Українська

Русский

Coinspot 07.04.2020

BTC/USD

7235.62

ETH/USD

163.93

LTC/USD

44.14

НБУ 07.04.2020

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

29.60

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье народная медицина Алкоголь vs коронавирус: может ли спиртное уберечь от COVID-19
НОВОСТИ Все новости

Алкоголь vs коронавирус: может ли спиртное уберечь от COVID-19

Ученые со всего мира сошлись во мнении, что алкоголь в период карантина вреден

6 апреля 2020, 14:18 691
Автор:

• Елена Волкова

Алкоголь vs коронавирус: может ли спиртное уберечь от COVID-19

Во всем мире в связи с пандемией коронавируса увеличился спрос на различные виды алкоголя. Согласно исследованиям ученых, причина “дикой” популярности спиртного - массовый стресс и профилактика заболеваний с помощью напитков с высоким градусом. Впрочем, они не только не спасут от инфицирования, но могут даже навредить.

Ученые во всем мире сошлись во мнении, что употребление спиртного во время карантина может привести к алкоголизму, а также сбоям в организме. Более того, алкоголь может привести к снижению защитных функций иммунитета, поэтому категорически не годится для профилактики, а уж тем более для лечения вирусов. Во время самоизоляции, когда человек двигается меньше обычного, употребление спиртного может привести к болезням ЖКТ, сердца, сосудов и ожирению.

В МОЗ Украины также говорят о том, что алкоголь не повышает иммунитет, а напротив. Медики призывают отказаться от него на период карантина и не поддаваться соблазну на время забыть о пандемии в результате опьянения.

Ранее “Комментарии” сообщали, что сегодня в Украине стартовал первый день карантина по новым, ужесточенным правилам. Отныне категорически воспрещено находиться на улице в составе групп более двух человек (за исключением перемещения с детьми), гулять в парках, на спортивных и детских площадках.

Кроме того, по состоянию на 9:00 понедельника, в нашей стране лабораторно подтвердили еще 68 случаев  COVID-19. Таким образом, на утро понедельника инфицированы 1319 наших сограждан. По информации министерства, 38 человек скончались от осложнений, которые вызвал коронавирус. Однако 28 человек победили  COVID-19: после повторных исследований в их крови вирус не обнаружили. Антирейтинг заболеваемости возглавляют Киев, Черновицкая область, а также Тернопольский и Ивано-Франковский регионы.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: comments.ua
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...