Алкоголь vs коронавирус: может ли спиртное уберечь от COVID-19

Во всем мире в связи с пандемией коронавируса увеличился спрос на различные виды алкоголя. Согласно исследованиям ученых, причина “дикой” популярности спиртного - массовый стресс и профилактика заболеваний с помощью напитков с высоким градусом. Впрочем, они не только не спасут от инфицирования, но могут даже навредить.

Ученые во всем мире сошлись во мнении, что употребление спиртного во время карантина может привести к алкоголизму, а также сбоям в организме. Более того, алкоголь может привести к снижению защитных функций иммунитета, поэтому категорически не годится для профилактики, а уж тем более для лечения вирусов. Во время самоизоляции, когда человек двигается меньше обычного, употребление спиртного может привести к болезням ЖКТ, сердца, сосудов и ожирению.

В МОЗ Украины также говорят о том, что алкоголь не повышает иммунитет, а напротив. Медики призывают отказаться от него на период карантина и не поддаваться соблазну на время забыть о пандемии в результате опьянения.

Ранее “Комментарии” сообщали, что сегодня в Украине стартовал первый день карантина по новым, ужесточенным правилам. Отныне категорически воспрещено находиться на улице в составе групп более двух человек (за исключением перемещения с детьми), гулять в парках, на спортивных и детских площадках.

Кроме того, по состоянию на 9:00 понедельника, в нашей стране лабораторно подтвердили еще 68 случаев COVID-19. Таким образом, на утро понедельника инфицированы 1319 наших сограждан. По информации министерства, 38 человек скончались от осложнений, которые вызвал коронавирус. Однако 28 человек победили COVID-19: после повторных исследований в их крови вирус не обнаружили. Антирейтинг заболеваемости возглавляют Киев, Черновицкая область, а также Тернопольский и Ивано-Франковский регионы.





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