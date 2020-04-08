Пять продуктов, устраняющих воспаления в организме

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Воспаление
является одной из первых реакций иммунной системы на развивающуюся инфекцию.
Оно может возникнуть по разным причинам и проявляться разными симптомами, в
частности повышенной температурой, отечностью и болезненностью воспаленного
участка. При серьезных признаках следует, безусловно, обратиться к врачу, но,
если речь идет о простых случаях, как простуда, ушиб или растяжение, то помочь
организму справиться с проблемой сможет правильное питание.
Сельдерей
Этот продукт богат на витамины и ценные вещества, в том числе и апигенин - полифенол, обладающий противовоспалительным эффектом. С помощью сельдерея можно наладить работу организма, например, устранить спазмы сосудов в области воспаления, снять отечность и покраснения. Для этого стоит ежедневно употреблять около 50 г этого растения.
Ананас
Он
не только вкусный, но и очень полезный. Ананас содержит много витамина С,
который укрепляет иммунную систему, защищая организм от инфекций. А также в его
состав входит энзим бромелайн - фермент, обладающий противовоспалительными и
заживляющими свойствами. Это вещество влияет на активность лейкоцитов,
участвующих в борьбе с воспалением.
Имбирь
О
лечебных свойствах имбиря известно давно. Этот продукт часто используют, как
противовирусное и иммуностимулирующие средство. В имбире содержится гингерол -
активное соединение, которое улучшает кровообращение, укрепляет иммунитет, предотвращает
появление раковых клеток и снимает симптомы воспаления в организме.
Куркума
Это
специя богата на куркумин, который имеет много полезных свойств. Ученые
доказали, что регулярное употребление этой приправы благоприятно сказывается на
здоровье. Она уменьшает воспаление радужной оболочки глаза и защищает сетчатку
от воздействия солнечных лучей.
Миндаль
Ученые
провели несколько исследований и доказали, что миндаль способен снизить болевой
синдром и уменьшить воспаление в организме. Для этого каждый день стоит
употреблять 30-50 г этого ореха.
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