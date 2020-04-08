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Пять продуктов, устраняющих воспаления в организме

Эти продукты действуют не хуже лекарств

сегодня, 09:35 801
Автор:

• Светлана Шкурупий

Пять продуктов, устраняющих воспаления в организме

Воспаление является одной из первых реакций иммунной системы на развивающуюся инфекцию. Оно может возникнуть по разным причинам и проявляться разными симптомами, в частности повышенной температурой, отечностью и болезненностью воспаленного участка. При серьезных признаках следует, безусловно, обратиться к врачу, но, если речь идет о простых случаях, как простуда, ушиб или растяжение, то помочь организму справиться с проблемой сможет правильное питание.

Сельдерей

Этот продукт богат на витамины и ценные вещества, в том числе и апигенин - полифенол, обладающий противовоспалительным эффектом. С помощью сельдерея можно наладить работу организма, например, устранить спазмы сосудов в области воспаления, снять отечность и покраснения. Для этого стоит ежедневно употреблять около 50 г этого растения.

Ананас

Он не только вкусный, но и очень полезный. Ананас содержит много витамина С, который укрепляет иммунную систему, защищая организм от инфекций. А также в его состав входит энзим бромелайн - фермент, обладающий противовоспалительными и заживляющими свойствами. Это вещество влияет на активность лейкоцитов, участвующих в борьбе с воспалением.

Имбирь

О лечебных свойствах имбиря известно давно. Этот продукт часто используют, как противовирусное и иммуностимулирующие средство. В имбире содержится гингерол - активное соединение, которое улучшает кровообращение, укрепляет иммунитет, предотвращает появление раковых клеток и снимает симптомы воспаления в организме.

Куркума

Это специя богата на куркумин, который имеет много полезных свойств. Ученые доказали, что регулярное употребление этой приправы благоприятно сказывается на здоровье. Она уменьшает воспаление радужной оболочки глаза и защищает сетчатку от воздействия солнечных лучей. 

Миндаль

Ученые провели несколько исследований и доказали, что миндаль способен снизить болевой синдром и уменьшить воспаление в организме. Для этого каждый день стоит употреблять 30-50 г этого ореха.

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Источник: https://food.inmyroom.ru/posts/28856-vosem-produktov-ustranyayuschih-vospaleniya-v-organizme
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