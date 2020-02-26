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Регулярная икота может быть признаком опасного заболевания

Частую икоту игнорировать не стоит

сегодня, 09:30
Автор:

• Светлана Шкурупий

Регулярная икота может быть признаком опасного заболевания

Британские исследователи заявили, что периодические приступы икоты могут сигнализировать о развитии онкологического заболевания. Об этом сообщает издание Medikforum.

Специалисты говорят, что частая икота, сопровождающаяся усталостью, потерей веса, изжогой, указывает на рак желудка. Медики точно не знают, почему такой опасный недуг может проявляться таким образом, но говорят, что такой тип рака начинается в клетках, покрывающих желудок. А из-за того, что его работа нарушается, он становится раздутым, появляются и такие дискомфортные симптомы. 

Британские онкологи советуют не игнорировать частую икоту, особенно, если у вас наблюдаются еще изменения аппетита и проблемы с глотанием. Регулярная икота так или иначе указывает на какую-то проблему и, если симптомы не проходят в течение недели, тогда стоит срочно обратиться к врачу на обследование. 

Напомним, что потребление оливкового масла помогает предотвратить рак.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какой сухофрукт обладает противораковыми свойствами.


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Источник: https://www.medikforum.ru/health/89533-vrachi-rasskazali-o-simptomah-svinogo-grippa-i-sposobah-zaschity-ot-nego.html
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