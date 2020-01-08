Невероятные секреты мужского тела: часть 2

Иногда мы даже представить себе не можем, сколько интересных секретов таят в себе мужчины. А ведь их так много - мужская психология, тело, повадки, уникальные черты.

Мы продолжаем приоткрывать завесу над мужскими секретами. В первой части мы уже рассказали пять интересных фактов о мужском теле. Тепер настало время поведать о еще пяти не менее интересных особенностях.

Видение мира





Сетчатка человеческого глаза содержит почти семь миллионов рецепторов-"колбочек", которые отвечают за восприятие цвета. За их действие отвечает Х-хромосома. Поскольку у женщин их две, то и их палитра цветов шире. Поэтому от них чаще можно услышать такие термины, как "цвет морской волны", "песочный", "светло-кофейный". Мужчины чаще оперируют основными цветами: зеленый, черный, желтый и так далее. Также мозг мужчины обеспечивает туннельное зрение. Он будто "ведет" цель, видит только то, что находится перед ним, и не смотрит по сторонам. Ученые считают, что это заложилось еще в доисторические времена. Мужчины шли на охоту и выслеживали добычу, сосредоточив на ней все внимание. Женщины же собирали плоды и должны были внимательно глядеть по сторонам.

Устойчивость к старению





Исследования показали, что мужчины стареют медленнее женщин. Ежегодно они теряют меньше коллагена, чем прекрасный пол, особенно после наступления менопаузы. Их кожа дольше остается упругой и более устойчива к морщинам. Но у мужчин не принято уделять большое внимание коже. Также не стоит забывать о раздражениях во время бритья. Поэтому такая особенность, как медленное старение, не особо заметна.

Жиры





Содержание жира в тканях организма у мужчин ниже, чем у женщин: 12% веса на 26% веса. Эту разницу в 14%, которая соответствует запасу энергии в 300000 кДж, женский организм копит на будущее для беременности.

Кровообращение





Содержание жиров на прямую зависит от кровообращения. Объем крови у мужчин составляет в среднем 5-6 литров. Для сравнения - у женщин только 4-4,5 литра. Также у мужчин кровь намного богаче на гемоглобин и эритроциты. Это улучшает циркуляцию кислорода. Для переноса одного литра кислорода женщине необходимо около 7 литров крови, мужчине 6. Кстати, именно поэтому мужчины более устойчивы к физическим нагрузкам.

Слабый иммунитет





Хотя мужчины и именуются сильным полом, они намного сильнее подвержены инфекционным заболеваниям, чем женщины. Это возможно из-за более высокого уровня тестстерона у мужчин. Он наделен противоспалительным эффектом и поэтому усиливает работу генов, снижающих воспаление. Из за этого организм вырабатывает меньшее количество антител.

Кроме того, что у мужчин более слабый имунитет, они значительно тяжелее переносят вакцинацию. Об этом рассказал доктор Марк Дэвидсон из медицинской школы Стэнфордского университета. Ученый сравнил анализы 53 женщин и 34 мужчин до и после прививки от гриппа. Эксперемент показал, что у женщин в ответ на вакцину вырабатывается значительно больше антител, чем у мужчин.

Вы узнали интересные особенности мужского тела. Как видите, некоторые из них были заложены еще с начала времен. Надеемся, эта информация даст вам новую пищу для размышлений. А издание "Комментарии" расскажет кто и когда создал первый автомобиль.