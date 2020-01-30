Медики рассказали, кому полезно пить шампанское

Испанские медики провели исследование и доказали, что игристый напиток полезен людям, испытывающим постоянный стресс и нервное напряжение. Об этом сообщает издание Healthystyle.

Известно, что алкогольные напитки могут по-разному воздействовать на настроение человека. Но 100 миллилитров шампанского в день способны уберечь от психоэмоциональных нарушений и защитить от старческого слабоумия.

Исследователи выяснили, что в шампанском содержатся полифенолы – мощные антиоксиданты, которые снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, артрита и онкологии. Также это химическое соединение предотвращает такое нейрокогнитивное расстройство, как болезнь Альцгеймера.

Помимо этого, полифенолы, входящие в состав шампанского, положительно сказываются на пищеварительной системе, потому что играют роль пробиотиков, замедляя рост вредных бактерий.

Медики рекомендуют употреблять игристый напиток нервным людям, но при этом важно придерживаться определенной дозы.

Напомним, почему в холодное время года хочется пить больше алкогольных напитков.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, в какие мифы об алкоголе нужно давно перестать верить.

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