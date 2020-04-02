Как перестать касаться лица, чтобы не подхватит вирусы

Из-за пандемии коронавируса, медики просят жителей регулярно мыть руки и не касаться лица, ведь таким способом можно легко подхватить инфекцию. В большинстве случаев, человек неосознанно делает такие движения, поэтому избавиться от привычки не просто. Но все же есть методы, которые позволят вам контролировать руки.

Известно, что неосторожное прикосновение грязных пальцев к лицу может привести к серьезным последствиям. Опасные бактерии проникают в организм и начинается воспалительные процесс, который приводит к многим заболеваниям. Чтобы этого избежать запомните следующие правила:

- Займите чем-то свои руки

Если не можете перестать касаться лица - займите чем-то руки. Например, во время просмотра телевизора тренируйте их с помощью кистевого эспандера или возьмите другой предмет в руки, чтобы занять их.

- Наденьте яркий браслет

Контролировать свои руки поможет яркий браслет. Как только вы захотите прикоснуться к лицу ваше внимание отвлечет украшение.

- Используйте аромат

Нанесите парфюм на запястье. Его аромат также будет привлекать ваше внимание, если ладонь окажется рядом с лицом.

- Осознайте причину

Обратите внимание на то, как часто вы касаетесь своего лица. Возможно такое поведение указывает на конкретную причину. Может у вас сухая кожа, поэтому вы ощущаете зуд или другой дискомфорт. Тогда стоит купить увлажняющий крем или другие средства, устраняющие проблему.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как правильно мыть руки с мылом.

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