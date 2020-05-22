Не 36,6: какую температуру тела можно считать нормой

Все привыкли думать, что у здорового человека температура тела должна составлять 36,6°С. Однако это утверждение не совсем верное. На температуру тела может влиять множество факторов, поэтому медики рассказали о более обширных нормах, которые не должны вызывать опасений.

В первую очередь, следует знать, что температура тела может меняться в течение дня. Например, утром она наиболее низкая, а вечером - наиболее высокая. Разница между ними достигает 0,5 – 1,0 °С.

Считается, что температура 36,6°С является самой оптимальной для биохимических процессов, которые происходят в организме. Но эксперты говорят, что показатели температуры тела у здорового человека могут быть от 36 до 37, 4°С (без наличия симптомов). На ее показатели могут влиять: возраст, стресс, физическая активность, нарушения сна, а также принятие пищи.

К слову, повышенной считается температура от 37,5 °С до 42 °С - это сигнал о том, что организм борется с заболеванием. В таких случаях, нужно вызвать врача и провести ряд медицинских обследований. Чем быстрее будет обнаружена проблема, тем легче будет проходить лечение.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как правильно измерять температуру.

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