Почему жаропонижающие средства не всегда помогают

В каждой аптечке хранятся жаропонижающие средства, которые очень нужны в случае повышенной температуры. Но эти препараты не всегда помогают, и на это есть ряд причин.

В первую очередь, лекарственные средства не помогут, если хранились в несоответствующих условиях. Вот поэтому так важно читать инструкцию к препарату и особое внимание уделять условиям его хранения, в частности температуре и наличию света. Также необходимо перед приемом лекарств всегда проверять их срок годности.

Среди причин неэффективности жаропонижающих средств выделяют и неправильную дозировку. Если температуру нужно сбить ребенку, тогда стоит делать расчет дозы по указанию в инструкции, а не на вес малыша. Также препарат может "не работать", если в организме дефицит жидкости, тогда интоксикация нарастает, и температура тела снижается намного медленнее.

Врачи подчеркивают, что самыми безопасными жаропонижающими средствами для детей считается ибупрофен и парацетамол. Если хотите сбить температуру другими средствами, тогда стоит принять легкий душ или приложить на лоб холодный компресс.

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