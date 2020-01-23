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Почему жаропонижающие средства не всегда помогают

Самые безопасные жаропонижающие - ибупрофен и парацетамол

23 января 2020, 09:20
Автор:

• Светлана Шкурупий

В каждой аптечке хранятся жаропонижающие средства, которые очень нужны в случае повышенной температуры. Но эти препараты не всегда помогают, и на это есть ряд причин.

В первую очередь, лекарственные средства не помогут, если хранились в несоответствующих условиях. Вот поэтому так важно читать инструкцию к препарату и особое внимание уделять условиям его хранения, в частности температуре и наличию света. Также необходимо перед приемом лекарств всегда проверять их срок годности.

Среди причин неэффективности жаропонижающих средств выделяют и неправильную дозировку. Если температуру нужно сбить ребенку, тогда стоит делать расчет дозы по указанию в инструкции, а не на вес малыша. Также препарат может "не работать", если в организме дефицит жидкости, тогда интоксикация нарастает, и температура тела снижается намного медленнее.

Врачи подчеркивают, что самыми безопасными жаропонижающими средствами для детей считается ибупрофен и парацетамол. Если хотите сбить температуру другими средствами, тогда стоит принять легкий душ или приложить на лоб холодный компресс.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, в каких случаях прием антибиотиков бесполезный.


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Источник: https://24tv.ua/health/ru/prichiny_pochemu_zharoponizhajushhie_ne_pomogajut_n1266344
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