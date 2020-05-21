Названы продукты с высоким содержанием магния

Для того, чтобы организм правильно и слажено работал, ему необходимы витамины и полезные вещества, которым и является магний. Этот элемент участвует во многих процессах и необходим для нормального функционирования клеток. Магний рекомендован при хронической усталости и истощении, потому что приводит нервную систему в порядок. Какие же продукты богаты этим элементом?

Сардины

Этот продукт богат на ненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и магний. В 100 граммах сардин содержится 467 миллиграммов магния, что обеспечивает суточную норму для женщин. Полезные вещества, содержащиеся в продукте, способствуют активации организма в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями и участвуют в регуляции кровотока.

Какао-порошок

Он способен пополнить организм антиоксидантами и важными минералами, как, например, магний и железо. Магний в этом продукте содержится не только в больших количествах (376 миллиграммов в 100 граммах продукта), но и в легкоусвояемой форме

Миндаль

Этот орех часто рекомендуют после сильных физических нагрузок. Именно благодаря содержанию магния (276 миллиграммов в 100 граммах продукта), миндаль помогает бороться с мышечными судорогами. Ко всему прочему, этот элемент укрепляет стенки капилляров, вен, сосудов и артерий.

Горький шоколад

Еще одна хорошая новость для любителей сладкого. Горький шоколад — настоящий кладезь магния (206 миллиграммов в 100 граммах продукта). Именно этим объясняется способность шоколада нивелировать стресс.

Авокадо

Этот продукт не только богат на полезные жиры, но к тому же является отличным источником магния. Только один довольно крупный плод авокадо содержит более чем 60 миллиграммов этого полезного минерала. Используйте авокадо в салатах, подавайте его на завтрак, а также включайте в свое диетическое меню.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему магний очень важен для женского здоровья.

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