Mozilla готовится представить новый браузер

Некоммерческая организация Mozilla начала работу по переносу Firefox Beta на Android на Fenix, что будет совершенно новым опытом для браузера. По сообщению страницы Are We Fenix Yet? прогресс перехода Firefox Beta на Fenix ​​составляет 2,1%. Портирование на бета-версию Firefox - это последний этап перед выходом на канал релиза, готовый к использованию среднестатистическим пользователем Firefox.

Mozilla работает над Fenix, более известным как Firefox Preview, уже около года. Сообщество усердно работало над внедрением функций, уже присутствующих в существующем Firefox, на новом, более быстром движке браузера. Ранее в этом месяце Mozilla выпустила Firefox Preview 4, который включал улучшенное управление входом в систему, лучшие сайты и начальную поддержку дополнений.

В то время как Mozilla добавляет последние штрихи, чтобы сделать свой новый браузер готовым к публичному потреблению, канал Firefox Release на Android застрял на Firefox 68 с точечными обновлениями, выпускаемыми вместо полноценных обновлений. С сегодняшними новостями, те, кто работает с Firefox Beta, должны подготовиться к тому, что их браузер приобретет радикально новый вид.

Как сообщало издание "Комментарии", Mozilla и Element AI разрабатывают этический искусственный интеллект.

