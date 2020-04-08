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В браузере Safari обнаружили опасную уязвимость

Браузер Safari подвержен уязвимостям из-за того, что регистрирует разрешения для часто посещаемых веб-сайтов

сегодня, 01:15
Автор:

• Зинченко Павел

В браузере Safari обнаружили опасную уязвимость

Взлом безопасности в веб-браузере Apple Safari может позволить хакерам получить доступ к камере iPhone или веб-камере Macbook. Эксплойт был обнаружен экспертом по безопасности Райаном Пикреном, который говорит, что это связано с тем, как Safari регистрирует разрешения для часто посещаемых веб-сайтов.

Исследователь безопасности обнаружил серьезную новую ошибку в Safari, которая позволяла хакерам получить доступ к камере и микрофону iPhone, выдавая себя за знакомый URL-адрес сайта, к которому пользователь уже предоставил доступ к камере, например Skype +2.

"Safari рекомендует пользователям сохранять свои предпочтения для прав доступа к сайту, например, доверять ли Skype с доступом к микрофону и камере. Злоумышленник может создать вредоносный веб-сайт, который с точки зрения Safari может превратиться в "Skype". И тогда у злонамеренного сайта будут все разрешения, которые вы ранее предоставили Skype, что означает, что злоумышленник может сфотографировать вас или включить микрофон", - рассказал Пикрен  порталу.

Apple проверила ошибки и наградила Пикрена призом в размере 75 000 долларов за их обнаружение. Согласно информации Apple, дыра в безопасности в Safari была исправлена ​​в двух последних обновлениях безопасности, выпущенных в январе и марте. Устройства, на которых не установлены эти обновления безопасности, могут оставаться уязвимыми.

Как сообщало издание "Комментарии", Apple разработала и отправила 20 миллионов масок медикам.


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Источник: https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-8193705/Hackers-use-Safari-security-vulnerability-gain-access-persons-iPhone-camera.html
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