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Носимые устройства предупредят о болезни Альцгеймера

Ранние признаки болезни Альцгеймера могут быть обнаружены с помощью информации, которую поставляют носимые "умные" устройства

сегодня, 10:19
Автор:

• Зинченко Павел

Носимые устройства предупредят о болезни Альцгеймера

Благотворительной организацией Alzheimer's Research UK был запущен амбициозный проект по разработке носимого устройства для выявления ранних признаков болезни Альцгеймера. В рамках программы раннего обнаружения нейродегенеративных заболеваний (EDoN) проект будет анализировать данные продолжающихся исследований этой болезни с использованием искусственного интеллекта. И эти данные будут использованы для разработки прототипа носимого устройства в течение трех лет.

Носимые устройства собирают различные данные, включая походку, частоту сердечных сокращений и характер сна. Исследователи надеются, что проанализировав эти данные, смогут обнаруживать признаки заболевания за годы до появления симптомов. Глобальная инициатива уже получила финансирование от Билла Гейтса. Проект также является частью более широких амбиций правительства Великобритании по использованию искусственного интеллекта и данных, чтобы помочь лучше понять и предотвратить хронические заболевания.

Первоначально EDoN будет сотрудничать с Национальным институтом данных и искусственного интеллекта Великобритании и Институтом Алана Тьюринга, для изучения данных продолжающихся исследований болезни Альцгеймера. Добровольцы, которые будут носить экспериментальное устройство и делиться своими данными, перейдут из другого амбициозного британского проекта в области здравоохранения, Программы ускоренного выявления заболеваний. 

Как сообщало издание "Комментарии", искусственный интеллект будет редактировать статьи на Wikipedia.


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Источник: https://www.bbc.com/news/technology-51474115
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