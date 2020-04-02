Китайская компания представила удлинитель с операционной системой

Компания Huawei анонсирует новый продукт IoT под названием Huawei HiLink Zhengtai Smart Power Strip с поддержкой быстрой зарядки 22,5 Вт. Он уже предназначен для краудфандинга в официальном интернет-магазине компании в Китае всего за 18 долларов США.

Новый удлинитель от компании поставляется с 9 разъемами, включая 3 порта USB, из которых только один в пурпурном цвете поддерживает запатентованную технологию быстрой зарядки Huawei 22,5 Вт. Это означает, что этот порт можно использовать для быстрой зарядки широкого спектра устройств Huawei / Honor, таких как Mate 20 Pro, Mate 30, Mate Xs, P30 Pro, Nova 5 Pro, Honor V30, MatePad Pro и других. Оставшиеся два USB-порта могут использоваться для устройств, которые требуют малой мощности.

Другие 6 обычных розеток можно использовать для подключения различных электронных устройств, в том числе бытовой техники. Кроме того, поскольку этот удлинитель имеет сертифицированный модуль Wi-Fi Huawei HiLink и работает под управлением операционной системы IoT компании под названием LiteOS, им можно управлять с помощью соответствующего приложения на смартфоне или планшете и голосового управления. Таким образом, "не-умные" бытовые приборы можно сделать "умными", подключив их к этому удлинителю, так как он поставляется с рядом функций, включая управление питанием, дистанционное переключение с таймером и многое другое.

Со всеми этими характеристиками удлинитель также поставляется с необходимыми мерами безопасности, которые позволяют ему выдерживать температуру до 850 градусов Цельсия. Короче говоря, помимо обеспечения электропитания для электронных продуктов, он также выступает в качестве центра для экосистемы "умного" дома Huawei HiLink.

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