Компания Blizzard присвоила карты, созданные геймерами

Компания Blizzard уже напоролась на критику со стороны геймеров из-за игры Warcraft 3: Reforged, которая имеет множество недоработок. Теперь же компания влезла в очередной скандал.

Еще до релиза Reforged на официальном форуме Blizzard игроки заметили изменения в правила пользовательского соглашения. Очевидно, компания не забыла историю с картой Defense of the Ancients, которая породила Dota 2 и League of Legends, и решила ударить на упреждение. В новом соглашении сообщается, что пользовательские карты, сделанные в Warcraft 3: Reforged, становятся собственностью Blizzard.

Кроме того, в соглашении сказано, что компания Blizzard может любым образом переделывать контент по своему усмотрению. Например, если компании понравится новый режим, созданный внутри Reforged, то Blizzard может без лишних слов сделать из него отдельную игру. Вместе с тем Blizzard оставляет за собой право прикрыть разработку автономной версии карты другими игроками.

Геймеры отреагировали на новую политику очередной волной возмущения. Они заявляют об окончательном упадке Blizzard и отказываются делать для компании новые карты и локации.

Как сообщало издание "Комментарии", инсайдер рассказал о первых играх для PlayStation 5.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!