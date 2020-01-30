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Инсайдер рассказал о первых играх для PlayStation 5

Список игр, которые первыми появятся на игровой консоли PlayStation 5

сегодня, 13:52
Автор:

• Зинченко Павел

Инсайдер под ником @NextGenPlayer выложил в социальной сети Twitter перечень игровых проектов. Они будут представлены во время анонса игровой приставки PlayStation 5. Если этот список окажется правдой, то то PlayStation 5 в ближайшее время после своего появления обретет множество поклонников среди геймеров.

Кроме продолжение приключений Кратос в God of War 2, о котором уже известно многое, геймеров ждут новая часть Человека-паука (Spider-Man 2), красочный проект о дракона Spyro, обновленная версия хардкорных ролевой игры Demon's Souls с приставкой Remastered, продолжение эксклюзивных для PS4 проектов Horizon Zero Dawn и The Order 1886.

Любители шутеров порадуются продолжению Killzone, для поклонников командных игр готовят PlayStation All-Stars 2. Не обойдётся без новой части Gran Turismo и симулятора бейсбола MLB The Show 21. Также ожидается появление игры Legendz по новой интеллектуальной собственности.

Однако остается важный вопрос - какие из этих игр будет доступны к моменту официального анонса приставки PlayStation 5. Напомним, он запланирован на осень.

Как сообщало издание "Комментарии", появился геймплей к первой игре для PlayStation 5.


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Источник: https://www.techradar.com/news/ps5-games-all-the-games-confirmed-and-expected-on-the-playstation-5
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