Инсайдер рассказал о первых играх для PlayStation 5

Инсайдер под ником @NextGenPlayer выложил в социальной сети Twitter перечень игровых проектов. Они будут представлены во время анонса игровой приставки PlayStation 5. Если этот список окажется правдой, то то PlayStation 5 в ближайшее время после своего появления обретет множество поклонников среди геймеров.

Кроме продолжение приключений Кратос в God of War 2, о котором уже известно многое, геймеров ждут новая часть Человека-паука (Spider-Man 2), красочный проект о дракона Spyro, обновленная версия хардкорных ролевой игры Demon's Souls с приставкой Remastered, продолжение эксклюзивных для PS4 проектов Horizon Zero Dawn и The Order 1886.



Любители шутеров порадуются продолжению Killzone, для поклонников командных игр готовят PlayStation All-Stars 2. Не обойдётся без новой части Gran Turismo и симулятора бейсбола MLB The Show 21. Также ожидается появление игры Legendz по новой интеллектуальной собственности.



Однако остается важный вопрос - какие из этих игр будет доступны к моменту официального анонса приставки PlayStation 5. Напомним, он запланирован на осень.

Как сообщало издание "Комментарии", появился геймплей к первой игре для PlayStation 5.

