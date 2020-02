Неигровые персонажи и очередная сюжетная линия: что предложит обновленная Fallout 76

Игры Fallout 76 получит шанс на возрождение и в апреле появится в Steam. К релизу готовится обновление Wastelanders.

Грядущий апдейт добавит в Fallout 76 неигровых персонажей, которых столь долго ожидали игроки. Теперь геймеры будут брать квесты не у компьютеров и роботов, а у виртуальных людей. Кроме того, в игре появится новая сюжетная линия, локации, противники, вооружение, система репутации и другое.

Wastelanders выйдет уже 7 апреля этого года года на PlayStation 4, Xbox One и PC. В тот же день Fallout 76 появится в Steam. Обновление будет доступно бесплатно для владельцев стандартного и улучшенного издания игры, но разработчики из компании Bethesda решили собрать пару наборов, посвященных Wastelanders.

Settler Content Bundle и Settler Content Bundle продаются отдельно или в паре и отличаются лишь внешним видом. В обоих наборах игроки получат силовую броню определенной фракции, сумку для предметов, рюкзак, костюм для персонажа и лутбокс. Для новичков Bethesda подготовила Fallout 76: Wastelanders Edition и Fallout 76: Wastelanders Deluxe Edition. В издания входит базовая игра, а также контент Raider Content Bundle и Settler Content Bundle.

