Компания Hasbro возродит знаменитую приставку 90-ых

Компания Hasbro собирается возродить один из самых противоречивых игровых гаджетов. Однопользовательские ЖК-дисплеи Tiger Electronics, полюбившиеся некоторым и ненавидимые другими, должны вернуться в конце этого года. Об этом сообщил информационный ресурс The Verge.

Выпущенные в конце 80-х и в 90-е годы, печально известные портативные ЖК-блоки Tiger Electronics содержали одну игру с низким разрешением, дополненную красочными акцентами и графикой. Игры варьировались от Paperboy до The Lion King и Altered Beast, предлагая детям широкий выбор игр до эпохи GameBoy.

В новую серию портативных ЖК-игр Hasbro входят Sonic the Hedgehog 3, Transformers: Generation 2, X-Men Project X и The Little Mermaid. Все они упакованы в тематическое портативное устройство. Hasbro пояснил, что "его дизайн и технология были созданы с учетом оригинального портативного игрового устройства" вплоть до требований к питанию двух батарей типа АА (естественно, в комплект не включены). На сайте Gamestop есть несколько моделей, доступных для предварительного заказа, но точная дата запуска пока не подтверждена.





Это не единственная серьезная разработка Hasbro за последние 24 часа. Игровая компания также анонсировала линейку бластеров NERF, вдохновленных Halo.

Как сообщало издание "Комментарии", игровая приставка PlayStation попала в Книгу рекордов Гиннеса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!