Японцы создали уникальную кровать для геймеров

В свое время играть в видеоигры обычно означало сидеть на полу. Поскольку игры стали более соответствовать долгосрочной игровой механике, эргономика также стала более важной, и теперь можна найти специально разработанные эргономичные игровые стулья и столы. Но японская компания Bauhutte готова продвинуть игровую мебель еще дальше со своей игровой кроватью.

При описании системы компания из города Осака высказалась следующим образом: "Когда вы просыпаетесь, вы должны переместиться с кровати на стул. Кажется, все просто, но почему это всегда так хлопотно? Игровая кровать решает эту проблему".

В соответствии с обещанием Bauhutte, игровая кровать позволяет геймерам начать играть, не сдвигаясь даже на дюйм. Мониторы можно установить у подножия кровати, которая также имеет полки для колонок. Другие панели и стойки ждут контроллеров, клавиатуры или других периферийных устройств, так же как и регулируемый держатель смартфона за изголовьем. Полная установка также включает в себя кедди, снабженные напитками и закусками, а также держатели стаканов для рамена, с каркасными секциями, специально подобранными для хранения контейнеров быстрого приготовления.

Полная стоимость установки составляет 1 030 долларов США на веб-сайте Bauhutte, но его модульный характер означает, что вы можете заказать компоненты по отдельности, чтобы лучше соответствовать вашим потребностям и бюджету.

Как сообщало издание "Комментарии", южнокорейская студия представит RPG-игру по вселенной Marvel.



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