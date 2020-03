Много крови и тьмы: шведские разработчики готовят крутой шутер

Шведский разработчик компьютерных игр Avalanche Studios Group, которого геймеры знают по Just Cause, Mad Max, Rage 2 и Generation Zero, представил новый проект от внутренней студии.

Компания собирается провести реструктуризацию, объединив Avalanche Studios (Just Cause и Rage 2), Expansive Worlds (theHunter) и Systemic Reaction (Generation Zero). Теперь разработчики студий будут работать плечом к плечу, продолжая создавать игры с открытым миром.

"Переход к Avalanche Studios Group и ее трем подразделениям знаменует начало новой эры. Несмотря на то, что мы расширились до трех творческих подразделений, наша особая задача заключается в том, чтобы донести захватывающий опыт открытого мира до миллионов игроков по всему миру", — говорит генеральный директор Пим Холфве.

Avalanche Studios Group приступила к разработке сразу трех проектов и представила тизер одного из них. Игра пока не имеет названия, а по короткому трейлеру можно только сделать вывод, что геймеров ожидает новый шутер.





