Геймерам показали игровой процесс The Last Campfire

Британская компания Hello Games побывала на шоу Inside Xbox. Во время этого мероприятия ее разработчики показали геймерам игровой процесс The Last Campfire.

The Last Campfire представляет из себя сказочное приключение, во время котого геймеры сыграют за потерянного уголька. Главный герой попадает в неизвестный и пугающий для него мир и отправляется в как увлекательное, так и опасное путешествие с целью найти выход и зажечь "Последний Костер". Атмосферы сказочности игре придает сам сеттинг, а также рассказчица, которая будет объяснять игрокам, что происходит на экране.





Следует напомнить, что разрабатывается игра внутренней командой Hello Games, члены которой до этого работали над "метроидванией" LostWinds. Сперва проект должен был выйти в прошлом году, но разработка затянулась на неопределенное время. Но теперь эта ситуация разрешилась - релиз игры The Last Campfire назначен на лето 2020 годаСледует отметить, что игра выйдет не только на персональных компьютерах, но и на игровых консолях PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

