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Сюжетные задания и награды за победы: чем порадует игра The Elder Scrolls: Blades

Геймерам прийдется сражаться с рядом противников, прежде чем бросить вызов Великому чемпиону

сегодня, 18:06
Автор:

• Зинченко Павел

Сюжетные задания и награды за победы: чем порадует игра The Elder Scrolls: Blades

Компания Bethesda намеревается выпустить мобильную игру The Elder Scrolls: Blades из "Раннего доступа" с новым контентом и различными подарками.

Обновление 1.7 обозначит выход The Elder Scrolls: Blades из "Раннего доступа". После проведения полноценного релиза в игре появится сюжетный режим для PvP-арены. Геймеры получат возможность сражаться с рядом противников, после победы над которыми прийдет время финального поединка против Великого чемпиона.

За победу над соперниками, Bethesda будет выдавать золото, сундуки, а также мечи и экипировку. Последние, если верить разработчикам, будут "падать" случайно, поэтому надеятся прийдется на удачу. С обновлением 1.7 Bethesda устроит сброс списка лидеров в PvP и подарит геймерам самоцветы, зелья восстановления здоровья и сундуки в зависимости от достигнутого уровня Арены. Также с обновлением 1.7 в игре появится список лидеров для гильдий.

Разработчики решили увековечить выход из "Раннего доступа" интересными подарками. Пользователи, которые играли в Blades в "Раннем доступе", войдя в игру, смогут получить особую награду.

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Источник: https://gagadget.com/games/63039-the-elder-scrolls-blades-vyihodit-izrannego-dostupa-syuzhetnyie-zadaniya-dlya-arenyi-podarki-idrugoe/
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