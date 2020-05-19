Sony представила лимитированные PS4 Pro в стилистике The Last of Us II

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Технологическая японская компания Sony представила
лимитированную серию игровых консолей PlayStation 4 Pro
и аксессуаров к ним в стилистике продолжения популярной игры The Last of Us II. Об этом сообщили в
игровом издании DTF.
Каждое устройство из ограниченной серии выполнено из матового пластика с нанесением рисунка татуировки главного персонажа игры по имени Элли. На самой игровой консоли PlayStation 4 Pro компания использовала технику лазерной гравировки, поэтому дизайн можно почувствовать на ощупь.
В том же дизайне представлены игровой контроллер для консоли
DualShock 4, свои
известные наушники модели Gold
и внешний жесткий диск на два терабайта памяти. Игровая консоль и аксессуары к
ней будут продаваться как комплектом, так и по отдельности.
Компания Sony пока не назвала цены новинок, которые поступят в продажу уже 19 июня 2020 года. При этом сама игра The Last of Us II, в стилистике которой выполнены гаджеты, выходит 29 мая 2020 года.
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