Sony представила лимитированные PS4 Pro в стилистике The Last of Us II

Технологическая японская компания Sony представила лимитированную серию игровых консолей PlayStation 4 Pro и аксессуаров к ним в стилистике продолжения популярной игры The Last of Us II. Об этом сообщили в игровом издании DTF.



Каждое устройство из ограниченной серии выполнено из матового пластика с нанесением рисунка татуировки главного персонажа игры по имени Элли. На самой игровой консоли PlayStation 4 Pro компания использовала технику лазерной гравировки, поэтому дизайн можно почувствовать на ощупь.





В том же дизайне представлены игровой контроллер для консоли DualShock 4, свои известные наушники модели Gold и внешний жесткий диск на два терабайта памяти. Игровая консоль и аксессуары к ней будут продаваться как комплектом, так и по отдельности.

Компания Sony пока не назвала цены новинок, которые поступят в продажу уже 19 июня 2020 года. При этом сама игра The Last of Us II, в стилистике которой выполнены гаджеты, выходит 29 мая 2020 года.

Как сообщал портал "Комментарии", новая функция Instagram Guides поможет создавать пошаговые инструкции.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!