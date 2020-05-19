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Sony представила лимитированные PS4 Pro в стилистике The Last of Us II

Sony также показала геймпад, наушники и жесткий диск по мотивам игры

19 мая 2020, 23:57
Автор:

• Антон Корнилов

Sony представила лимитированные PS4 Pro в стилистике The Last of Us II

Технологическая японская компания Sony представила лимитированную серию игровых консолей PlayStation 4 Pro и аксессуаров к ним в стилистике продолжения популярной игры The Last of Us II. Об этом сообщили в игровом издании DTF.

Каждое устройство из ограниченной серии выполнено из матового пластика с нанесением рисунка татуировки главного персонажа игры по имени Элли. На самой игровой консоли PlayStation 4 Pro компания использовала технику лазерной гравировки, поэтому дизайн можно почувствовать на ощупь.


В том же дизайне представлены игровой контроллер для консоли DualShock 4, свои известные наушники модели Gold и внешний жесткий диск на два терабайта памяти. Игровая консоль и аксессуары к ней будут продаваться как комплектом, так и по отдельности.

Компания Sony пока не назвала цены новинок, которые поступят в продажу уже 19 июня 2020 года. При этом сама игра The Last of Us II, в стилистике которой выполнены гаджеты, выходит 29 мая 2020 года.

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Источник: https://dtf.ru/hard/137152-sony-predstavila-limitirovannye-ps4-pro-geympad-naushniki-i-hdd-po-motivam-the-last-of-us-part-ii
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