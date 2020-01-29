Японские инженеры создадут робота величиной с 6-этажный дом

Трансформеры всегда были популярны в Японии. Впервые выйдя в эфир в 1979 году, серия Gundam Йошиюки Томино оставила неизгладимый след в японской культуре и мире анимации. Продажи миниатюрных статуэток самой официальной компании Bandai Namco в 2015 году приближались к полумиллиарду. И не было недостатка в полноразмерных, 18-метровых моделях. Действительно, это уже четвертый раз, когда дизайнер Масаки Кавахара работал над полноразмерным аттракционом Gundam.



Фабрика Gundam Yokohama стремится воплотить в жизнь культового робота RX-78-2 в общественном месте у порта Иокогама. Огромный робот весит где-то порядка 25 тонн, что делает его намного тяжелее, чем средний промышленный робот. Благодаря серии видеороликов, посвященных усилиям инженеров, стоящих за разработкой робота, можно получить представление о том, как єто будет выглядеть. Руки, например, имеют длину 2 м и имеют полностью сочлененные пальцы. Поскольку они будут установлены на вращающихся запястьях с подвижными коленами и плечами, вес каждой руки, включая все двигатели, кабели и кузов, должен быть не менее 200 кг, чтобы обеспечить работу двигателей выше по цепи.





Другое видео показывает, как создатель Gundam Йошиюки Томино посещает дизайнера Масаки Кавахара, чтобы увидеть масштабную конструкцию головы и туловища. Но Йошиюки жесток и безжалостен в своей критике, говоря: "Это просто не интересно. Такое ощущение, что они возвращаются прошлое, пытаясь воспроизвести 40-летний оригинал".

Робот разрабатывается с использованием открытой операционной системы Robot Operating System (ROS) и программного обеспечения для моделирования Gazebo. Команда выпускает полномасштабную виртуальную копию робота, с которой начинающие программисты могут играть, разрабатывая свои собственные действия и позы.

Как сообщало издание "Комментарии", роботы будут обслуживать гостей в отелях Южной Кореи.









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