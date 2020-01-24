Twitter запрещает AI-компаниям брать фотографии из социальной сети

Социальная сеть Twitter потребовала от AI-компании прекратить брать изображения со своего веб-сайта. Компания Clearview уже собрала более трех миллиардов фотографий с таких сайтов, как Facebook и Twitter. Они используются ФБР, Министерством внутренней безопасности и более чем 600 другими правоохранительными органами по всему миру для установления личности подозреваемых.

В своем письме с требованием о прекращении использования фотографий представитель Twitter заявил, что политика социальной сети была нарушена, и просил удалить любые собранные данные. Политика соглашения Twitter с разработчиками гласит: "Информация, полученная из контента Twitter, не может использоваться или сознательно отображаться, распространяться или иным образом предоставляться любому субъекту государственного сектора для целей наблюдения".

Согласно изданию New York Times, приложение Clearview включает в себя программы, которые могут связывать изображения с очками дополненной реальности. Они позволят пользователям идентифицировать имена и адреса всех, кого они видели. Американский сенатор Рон Уиден заявил в Twitter, что деятельность Clearview "чрезвычайно тревожна". Сенатор Эдвард Джей Марки также поделился своими опасениями в письме, направленном компании в среду. Он считает, что ее технология может "способствовать опасному поведению и эффективно разрушать способность людей вести свою жизнь анонимно". Clearview не дало никаких комментариев.

Напомним, Европейская комиссия рассматривает пятилетний запрет на использование технологии распознавания лиц в общественных местах. Регуляторы хотят получить больше времени на то, чтобы решить, как предотвратить злоупотребление технологией. Обеспокоенность по поводу использования технологии распознавания лиц возросла в последнее время даже в Китае, где правительство активно ее использует. Около 74% китайских респондентов в недавнем опросе, проведенном пекинским исследовательским институтом, заявили, что хотели бы иметь возможность использовать традиционные методы идентификации для проверки своей личности вместо технологий.

Как сообщало издание "Комментарии", Трамп обновил собственный рекорд по количеству сообщений в Twitter.

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