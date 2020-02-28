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Строительство "умного" квартала Торонто вызывает опасения общественности

Консультативная группа Waterfront Toronto потребовала объяснить необходимость сбора слишком большого объема личных данных

сегодня, 17:09
Автор:

• Зинченко Павел

Строительство "умного" квартала Торонто вызывает опасения общественности

"Уместность" плана компании-партнера Google по созданию "цифрового города" в Торонто поставлена ​​под сомнение. Группа, созданная для тщательного изучения плана компании Sidewalk Labs, попросила объяснить, какие преимущества будут иметь граждане города при сборе больших объемов данных.

Напомним, дочерная компания Google Sidewalk Labs хочет построить экологически чистый район, наполненный сенсорами, со всеми последними технологическими инновациями. Но она столкнулся с оппозицией на местном уровне. Окончательное решение о том, может ли продолжаться строительство, должно біть принято в следующем месяце.

Бывший докленд и промышленный район Торонто расположен на берегу озера Онтарио. Планы Sidewalk Labs по созданию "города построенного из Интернета" включают датчики для мониторинга трафика, шума, погоды, использования энергии и даже сбора мусора. Но теперь консультативная группа по цифровой стратегии Waterfront Toronto поставила под сомнение "уместность и необходимость" некоторых нововведений и задалась вопросом, были ли "выявлены достаточные выгоды для обоснования предлагаемого сбора или использования данных".

Waterfront Toronto, орган, созданный для надзора за разработкой "умного" района, попросила Sidewalk Labs предоставить более подробное объяснение того, как она намеревается контролировать эти данные, которые, как было заявлено ранее, должны рассматриваться как общественный актив.

Как сообщало издание "Комментарии", Google обвинили в незаконном сборе информации о студентах.


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Источник: https://comments.ua/news/it/games/647627-v-kitae-zapretili-igru-o-smertel-noy-epidemii.html
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