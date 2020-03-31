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Японцам прийдется получать права для управления дронами

Японское правительство введет систему лицензирования для владельцев дронов в связи с популярностью их использования в сфере доставки и наблюдения

сегодня, 10:59
Автор:

• Зинченко Павел

Японцам прийдется получать права для управления дронами

Правительство Японии планирует создать систему лицензирования для эксплуатации беспилотных летательных аппаратов, когда рейсы находятся за пределами прямой видимости оператора. Об этом изданию Kyodo сообщил источник из правительственных кругов.

Источник сообщает, что это предложение исходит из того, что правительство надеется на более широкое использование беспилотных транспортных средств для таких целей, как доставка предметов первой необходимости и лекарств или оказание помощи патрулям безопасности в районах со стареющим населением.

Лицензия, которая, как надеется правительство, будет введена в 2022 финансовом году, будет ограничена по возрасту и потребует от операторов сдачи письменного и практического экзамена. Лицензии будут действительны только в течение определенного периода времени и должны быть продлены. Незаконное использование дронов приведет к аннулированию или приостановлению действия лицензии.

По словам источников, частно-государственная группа, обсуждающая вопрос о том, как облегчить использование беспилотников, предложит систему лицензий в отчете, который должен быть выполнен во вторник. Правительство планирует завершить детали и представить законопроект о пересмотре закона о гражданской авиации в парламент в следующем году, сообщили они.

Как сообщало издание "Комментарии", армия США создала дроны, которые запускаются из гранатомета.


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Источник: https://www.japantimes.co.jp/news/2020/03/30/national/government-drone-licenses/#.XoLv5ogzake
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