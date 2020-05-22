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Беспилотный электрокорабль мониторит качество воды в Пекине

Беспилотный электрокорабль способен действовать самостоятельно и передавать несколько параметров качества воды

сегодня, 16:15
Автор:

• Зинченко Павел

Беспилотный электрокорабль мониторит качество воды в Пекине

Беспилотный катер с беспроводной технологией 5G используется для контроля качества воды в пекинском парке. Он курсирует в водах парка Бэйхай для сбора данных о качестве воды и окружающей среде. Об этом сообщила газета Beijing Daily.

Лодка длиной 1,2 метра оснащена камерами высокой четкости и датчиком качества воды, которые могут передавать данные в реальном времени на платформу мониторинга через сеть 5G. Лодкой можно управлять дистанционно или путешествовать по заранее заданному маршруту. Она также способна автоматически избегать препятствий, используя радар.

После зарядки в течение двух часов беспилотный катер может путешествовать по воде в течение пяти-шести часов. Он может передавать несколько параметров качества воды, таких как значение pH и мутность, прямо на платформу мониторинга и обновлять информацию каждые 15 секунд.

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Мониторинг воды в основном осуществляется для группы исследователей, которые собирают образцы воды для тестирования в лаборатории. Беспилотный катер обладает лучшими возможностями мониторинга в труднодоступных местах и ​​помогает повысить его эффективность. Согласно отчету, аналогичные беспилотные катера будут использоваться в большем количестве рек и озер в Пекине. 

Как сообщало издание "Комментарии", власти Сингапура используют робопса для патрулирования парков.


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Источник: http://www.xinhuanet.com/english/2020-05/21/c_139075004.htm
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