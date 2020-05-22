Беспилотный электрокорабль мониторит качество воды в Пекине

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9142.45
ETH/USD
202.24
LTC/USD
43.62
USD/UAH
26.96
EUR/UAH
29.45
RUB/UAH
0.37
Беспилотный катер с беспроводной технологией 5G используется для контроля качества воды в пекинском парке. Он курсирует в водах парка Бэйхай для сбора данных о качестве воды и окружающей среде. Об этом сообщила газета Beijing Daily.
Лодка длиной 1,2 метра оснащена камерами высокой четкости и датчиком качества воды, которые могут передавать данные в реальном времени на платформу мониторинга через сеть 5G. Лодкой можно управлять дистанционно или путешествовать по заранее заданному маршруту. Она также способна автоматически избегать препятствий, используя радар.
После зарядки в течение двух часов беспилотный катер может путешествовать по воде в течение пяти-шести часов. Он может передавать несколько параметров качества воды, таких как значение pH и мутность, прямо на платформу мониторинга и обновлять информацию каждые 15 секунд.
Мониторинг воды в основном осуществляется для группы исследователей, которые собирают образцы воды для тестирования в лаборатории. Беспилотный катер обладает лучшими возможностями мониторинга в труднодоступных местах и помогает повысить его эффективность. Согласно отчету, аналогичные беспилотные катера будут использоваться в большем количестве рек и озер в Пекине.
Как сообщало издание "Комментарии", власти Сингапура используют робопса для патрулирования парков.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости